Pronto riscatto dell'Albese Volley che schianta Casalmaggiore 3-1

Archiviato l'esordio negativo sul campo di Lecco, ieri sera l'Albese Volley si è prontamente riscattata vincendo la seconda gara di Poule salvezza schiantando in casa il Casamaggiore per 3-1. Una vittoria fortemente voluta dalla Tecnoteam che, trascinata dalla capitana Martina Veneriano, è partita subito forte vincendo i primi due set e chiudendo i conti nel quarto. Un successo prezioso in chiave salvezza e beneaugurante in vista del prossimo impegno ancora tra le mura amiche di Casnate domenica 23 contro la Clai Imola Volley.

Il tabellino di Tecnoteam Albese Volley Como-Volleyball Casalmaggiore 3-1

Parziali: 25-22 25-14 20-25 25-20

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO: Veneriano 13, Rimoldi, Grigolo 16, Bernasconi 9, Colombino 19, Baldi 10, Pericati (L), Mazzon 1, Radice, Mancastroppa, Vigano. Non entrate: Calervo (L), Taje', Longobardi. All. Chiappafreddo.

VOLLEYBALL CASALMAGGIORE: Nwokoye 6, Pincerato 1, Costagli 8, Marku 7, Montano Lucumi 30, Dalla Rosa 8, Faraone (L), Bovolo 1, Cantoni, Nosella. Non entrate: Ribechi, Perletti. All. Cuello.

ARBITRI: Erman, Lentini.

Risultati del 2° turno della Poule Salvezza di A2

Resinglass Olbia-Clai Imola Volley 3-2 (24-26, 25-14, 25-15, 20-25, 15-9)

Fgl-Zuma Castelfranco Pisa-Tenaglia Abruzzo Volley 0-3 (14-25, 23-25, 22-25)

Tecnoteam Albese Volley Como-Volleyball Casalmaggiore 3-1 (25-22, 25-14, 20-25, 25-20)

Trasporti Bressan Offanengo-Orocash Picco Lecco 2-3 (25-18, 25-23, 14-25, 24-26, 8-15)

Bam Mondovi’-Imd Concorezzo 3-0 (25-14, 25-21, 25-13)

Classifica aggiornata della Poule salvezza di A2

Trasporti Bressan Offanengo 32 (10 – 10); Resinglass Olbia 28 (10 – 10); Tecnoteam Albese Volley Como 28 (9 – 11); Clai Imola Volley 22 (7 – 13); Fgl-Zuma Castelfranco Pisa 19 (7 – 13); Volleyball Casalmaggiore 19 (6 – 14); Orocash Picco Lecco 18 (6 – 14); Bam Mondovi’ 15 (5 – 15); Imd Concorezzo 13 (3 – 17); Tenaglia Abruzzo Volley 10 (4 – 16).

Programma del 3° turno della Poule Salvezza di A2

Sabato 22 febbraio Resinglass Olbia – Fgl-Zuma Castelfranco Pisa; domenica 23 ore 17 Tecnoteam Albese Volley Como – Clai Imola Volley, Imd Concorezzo – Volleyball Casalmaggiore,

Tenaglia Abruzzo Volley – Orocash Picco Lecco, Trasporti Bressan Offanengo – Bam Mondovi’.