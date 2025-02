Prosegue la crisi dell'Acqua San Bernardo Cantù

L’Acqua S.Bernardo Cantù non riesce a uscire dal suo periodo di crisi e perde contro la Unieuro Forlì davanti al pubblico del PalaFitLine.

L’inizio di partita è all’insegna dell’equilibrio, con McGee e Gaspardo sugli scudi per le rispettive squadre. I due allenatori provano a mischiare le carte sfruttando le panchine ma, nonostante un buon impatto di Okeke, la partita rimane combattuta. Forlì chiude avanti 17-19.

Moraschini riporta Cantù al comando della sfida, ma Cinciarini risponde. Il quarto prosegue così con le squadre che si rispondono colpo su colpo. Un gioco da 3 punti di De Nicolao permette all’Acqua S.Bernardo di guadagnare due possessi di vantaggio. Parravicini impatta ancora una volta la sfida. Il canestro di Basile che manda le squadre negli spogliatoi sul 42-40.

Cantù rientra in campo decisa e rimane avanti grazie ai canestri di Hogue, ma ancora una volta è Perkovic a tenere Forlì a distanza di un solo possesso. Gli ospiti tornano al comando e, trascinati da Pascolo, toccano il massimo vantaggio riuscendo ad andare all’ultima pausa sul 59-65.

Valentini accorcia il divario, ma Parravicini mantiene la Unieuro al comando. McGee segna le due triple che valgono il soprasso e incendia il PalaDesio. L’Acqua S.Bernardo non sfrutta però il momento e Pascolo trova il controsorpasso. Cinciarini consolida il vantaggio ospite. McGee dalla lunetta riapre il finale, ma Forlì non trema dalla lunetta e si prende la vittoria.

"Abbiamo combattuto e provato a fare il nostro massimo, ma oggi gli episodi non ci sono stati favorevoli. Nel secondo tempo Forlì ha tirato 7/15 da tre e questo dato ha fatto la differenza, quando nel primo tempo avevano avuto una percentuale molto bassa. Sicuramente c'è stato qualche errore tecnico da parte. Quando loro sono andati piccoli, abbiamo sbagliato due difese che hanno lasciato Perkovic libero. Alla fine, è stata una partita combattuta da parte di entrambe le squadre, ma chiaramente adesso se ci deve essere una cosa che può andare storta, sicuramente a noi va storta. Parlo di un rimbalzo che avevamo già in mano e ci scivola via, il possesso che rimane a loro rimane su un rimpallo e qualche buon tiro che abbiamo lasciato lì. Quando piove, poi grandina e oggi ha grandinato dal punto di vista del risultato finale. Però onestamente ho visto una squadra che ha provato a fare il suo massimo, ma in questo momento non è sufficiente. Noi possiamo solo continuare

a fare il nostro lavoro è cercare di farlo sempre meglio”.