Prova di forza della capolista Erba, Playground vince il derby con Cantù, SB'83 ko

Nella serata di ieri si sono giocate tre partite nel girone G del campionato di Divisione Regionale 3 che hanno visto protagoniste le squadre lariane. Copertina ancora un volta per la capolista Cdg Erba che in casa ha respinto l'assalto anche dell'Alebbio Como confermando la sua leadership solitaria e l'imbattibilità stagionale. Importante anche il successo a domiclio del Playground Team che ha vinto il derby brianzolo contro il fanalino di coda Btf Cantù. Trasferta amara invece per l'SB'83 Cermenate ko di misura sul campo della Sampietrina. Stasera il cartellone propone altri due derby lariani interessanti Senna-Lomazzo, Mariano Comense-Albavilla

Il programma dell’8° turno di ritorno del girone G, DR3

Giocata in anticipo 5 Fuori Giussano-Tavernerio 70-73; giovedì 20 Cdg Erba-Alebbio Como79-66 Playgroud Team-Btf Cantù 75-59, Sampietrina-SB’83 Cermenate 52-49; venerdì 21 Senna-Lomazzo, Mariano Comense-Albavilla; domenica 23 Leopandrillo Cantù-Chiavenna.

La classifica aggiornata del girone G

Cdg Erba 42; Sant’Ambrogio Mariano Comense, Tavernerio 34; Alebbio Como 32; Senna, 5 Fuori Giussano 24; Chiavenna, Lomazzo, Playground Team 16; Sampietrina 14; Leopandrillo Cantù 12; Albavilla, SB’83 Cermenate 10; Btf Cantù 2.