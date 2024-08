Quarto posto per l’Italia 3X3 di Frustaci e Nasraoui

La seconda giornata del FIBA 3×3 Youth Nations League Under 23 di Portoroz in Slovenia si è chiusa ieri, mercoledì 7 agosto, con una vittoria, due sconfitte e il quarto posto complessivo.

Quarto posto

Per la nazionale Italiana con in campo anche le due cestiste brianzole Sofia Frustaci e Meriem Nasraoui, il torneo si conclude con una quarta posizione. Dopo il successo iniziale contro la Slovacchia, le azzurre si sono dovute arrendere prima all'Austria e, quindi, nella finalina per il terzo posto anche alle padroni di casa della Slovenia: si sono imposte di misura. Oggi si torna in campo per la terza e ultima giornata del torneo.

Risultati azzurri seconda giornata

Italia-Slovacchia 20-14 (Nasraoui 7, Frustaci 3)

Italia-Austria 12-17 (Nasraoui 4, Frustaci)

Finale 3°-4° posto

Italia-Slovenia 15-16 (Nasraoui 4, Frustaci 2)

Risultati azzurri prima giornata

Italia-Slovenia 19-20 (Nasraoui 8, Frustaci 1)

Italia-Austria 17-16 dts (Nasraoui 8, Frustaci 3)

Alla competizione partecipano oltre all’Italia anche Austria, Germania, Slovenia e Slovacchia.