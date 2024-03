Quattro giorni di grande nuoto per la Briantea84: a Lignano ci sono i Campionati italiani

La BLM Briantea84 Cantù è partita in vista dei Campionati Italiani Assoluti Invernali di Lignano Sabbiadoro (14-17 marzo). In rappresentanza del club canturino saranno i giovanissimi Edoardo

Camellini Laguardia (classe 2010), Nicolò Mascheroni e Riccardo Magrassi (2012), guidati in vasca dal tecnico Ilaria Spadaro.

Nella piscina olimpionica del Villaggio Bella Italia & Efa sono attesi più di 209 atleti in rappresentanza di 67 società sportive iscritte. Non solo: la manifestazione avrà i riflettori internazionali perché in contemporanea, nella stessa location, verrà ospitata la tappa italiana delle Citi Para Swimming World Series con atleti attesi da Usa, Germania e Polonia tra le nazioni più rappresentate. Saranno oltre 600 i partecipanti tra le due kermesse. Sul sito web natatoria.com gli aggiornamenti in tempo reale con i risultati delle gare.

Il programma delle gare

Giovedì 14 marzo

Edoardo Camellini Laguardia (100 rana SB6)

Riccardo Magrassi (100 rana SB7)

Venerdì 15 marzo

Edoardo Camellini Laguardia (50 stile libero S6)

Sabato 16 marzo

Nicolò Mascheroni (50 stile libero S9, 100 dorso S9)

Riccardo Magrassi (100 dorso S8)

Domenica 17 marzo