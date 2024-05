Raffica di ori ai Nazionali di nuoto Csi

Ai Nazionali di nuoto Csi svoltisi a Lignano Sabbiadoro raffica di ori (ben 9) e di soddisfazioni per Como

Tanti ori ai Nazionali

Il nuoto CSI ha assegnato i suoi titoli nazionali individuali e a staffetta a Lignano Sabbiadoro. Dal 23 al 26 maggio, presso la piscina olimpionica Bella Italia Village, sono stati circa 1.500 i finalisti provenienti da tutta Italia impegnati sulle varie distanze nei quattro stili dagli Esordienti ai Master. Tra loro anche 60 atleti delle società sportive lariane SSD Dimensione Sport e Aquavitae Erba.

Tante le soddisfazioni, tantissime le emozioni che hanno caratterizzato queste 4 intense giornate di gare. Fanno il pieno di medaglie, confermando così l’ottima preparazione dei nuotatori, le compagini del CSI Como. SSD Dimensione Sport porta a casa 3 ori, 9 argenti e 2 bronzi. Si laurea campione nazionale nei 50 e nei 100 mt rana per la categoria Senior Ginevra Caglio, oro e titolo nazionale anche per Alessia Silva nella categoria Senior. Da evidenziare l’ottima performance di

Gioele Polistena che nella categoria Cadetti Special conquista ben 3 argenti.

Anche Erba sorride

Ottimi risultati anche per gli atleti dell’Aquavitae Erba che si aggiudicano ben 6 ori, 1 argento e 3 bronzi. Si laureano campioni nazionali: Marco Conti nei 50 e nei 100 mt rana per la categoria M3 e Sofia Invernizzi, nei 50 mt dorso per la categoria M1. Nella categoria Seniores Special sale per ben tre volte sul gradino più alto del podio Giacomo Volpi.

Tante competizioni ma non solo. Ad entusiasmare i finalisti arancioblu la graditissima visita del friulano Antonio Fantin, il campione paralimpico nei 100m stile libero a Tokyo 2020, nonché dieci volte campione mondiale e nove volte campione europeo. Il recordman europeo e mondiale paralimpico sui 50 e sui 100 sl si è intrattenuto a lungo con i finalisti del CSI, con selfie e autografi e scambiando diverse parole con la trentina di nuotatori Special che hanno preso parte al Campionato Nazionale CSI.