Rally, risultato a sorpresa per l’equipaggio di Ivano Tagliabue e Matteo Sala

Coppa Valtellina di rally, risultato a sorpresa per l’equipaggio di Valbrona composto da Ivano Tagliabue e Matteo Sala. I due hanno chiuso con un ottimo secondo posto.

Grande risultato

I due porta colori della scuderia Fp sport hanno chiuso la loro fatica con un ottimo secondo posto di classe N2 a bordo della Peugeot 106 s16 gruppo N2 preparata dalle sapienti mani del preparatore Roberto Saldarini.

Ivano e Matteo hanno recuperato il gap sull’avversario Filippini di oltre un minuto: il consiglio dell’assistenza nel scegliere le gomme da bagnato è stata ottimale.

Tanta soddisfazione

Tanta la soddisfazione:

“Siamo felici – afferma Tagliabue – Non speravo di andare sul podio perché la lista degli sfidanti era notevole. Erano tutti piloti di casa con il piede pesante, ma la nostra costanza ci ha premiato. Soprattutto siamo stati bravi montare i pneumatici da pioggia al momento giusto. Ringrazio il mio team e lo sponsor, senza di loro tutto questo non poteva accadere”.

Ora l’equipaggio si concentrerà al prossimo appuntamento: il Rally Valle Intelvi in programma nel week-end del 6 e 7 giugno.