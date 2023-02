Rane Rosa: è vigilia del 14° turno stagionale del campionato di serie A1 donne.

Rane Rosa: la Recoaro prepara l'assalto al Rapallo per tornare a fare punti

Archiviata con l'amaro in bocca l'ultima sconfitta subita a Trieste ora le Rane Rosa della Recoaro Como preparano il prossimo impegno del massimo campionato di serie A1 femminile valido per il quinto turno di ritorno. Sabato 18 febbraio infatti la squadra lariana torna nella vasca amica della piscina Manara di Busto Arsizio dove ospiterà il Rapallo quarta forza del campionato. Un match non facile per le ragazze di coach Andrea Pisano che all'andata persero in Liguria per 16-10.

Programma del 14° turno, quinto di ritorno serie A1 femminile

Sabato 18 febbraio ore 19 Como-Rapallo, Brizz-Bologna, Ekipe-Padova, Bogliasco-Trieste, Florentia-SIS Roma.

Classifica aggiornata serie A1 femminile

SIS Roma 39; Plebiscito Padova, Ekipe Orizzonte 33; Rapallo 21; Trieste 18; Bogliasco 15; Florentia 10; Recoaro Como 9; President Bologna 7; Brizz 6.