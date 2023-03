Rane Rosa: si è giocato l'ultimo turno del massimo campionato donne.

Rane Rosa: la Recoaro può fare fest...A, batte la Brizz e restA in serie A

Missione compiuta dalle Rane Rosa della Recoaro Como Nuoto che ieri vincendo nella vasca della Brizz Catania per 6-7 hanno potuto brindare alla salvezza in serie A1. Decisiva non solo la vittoria corsara in Sicilia ma anche il contemporaneo ko interno della Florentia contro Bogliasco. La squadra di coach Andrea Pisano ha così scavalcato in classifica la formazione toscana raggiungendo l'obiettivo salvezza senza passare dai playout. Un traguardo importante e non scontato per le Rane rosa che anche l'anno prossimo quindi potranno giocare nella massima serie italiana. E ora possono godersi la fest...A!

Il tabellino BRIZZ NUOTO-COMO NUOTO RECOARO 6-7

Parziali: 0-2, 1-1, 3-4, 2-0

Brizz Nuoto: H. Santapaola, Sapienza 4, Vitaliano, Mascari, Arcidiacono, M. Spampinato, Cappello, Pane, Sasover, Santoro, Giuffrida 1, A. Milicevic 1, Paladino. All. Zilleri.

Recoaro Como Nuoto : Frassinelli, M. Romanò, Fisco 3, Tedesco, Borg 1, Giraldo, Bianchi, Iannarelli, B. Romanò, Lanzoni 3 (1 rig.), Cassano, Radaelli, Volpato. All. Pisano

Arbitri: Castagnola e Petronilli

Programma del 18° turno, nono di ritorno serie A1 femminile

Mercoledì 22 marzo ore 15 Brizz Catania-Como 6-7, Florentia-Bogliasco 5-9, Bologna-Trieste 7-11, Padova-Rapallo 11-7; giovedì 23 Ekipe-SIS Roma, .

Classifica aggiornata di serie A1 femminile

SIS Roma 51; Padova 46; Ekipe Orizzonte 43; Rapallo 33; Trieste 27; Bogliasco 21; Recoaro Como 15; Florentia 13; Brizz 9; President Bologna 7.