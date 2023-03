Rane Rosa: è vigilia del 17° turno penultimo di regular season in serie A1 donne.

Rane Rosa: la Recoaro va a caccia di punti e prepara la sfida alla Florentia

E' vigilia in casa delle Rane rosa della Recoaro Como che domani, sabato 18 marzo ospiteranno per il 17° turno, penultimo di regular season in serie A1 la Florentia. Un match delicato e molto importante per la squadra lariana che non ha ancora raccolto punti nel girone di ritorno ed è reduce da ben sette sconfitte di fila. L'ultimo risultato utile infatti riporta all'ultimo turno d'andata vinto in casa il 14 gennaio scorso contro il Brizz Nuoto per 13-8. Ecco perchè diventa davvero importante la gara di domani nella vasca amica della Piscina Manara di Busto Arsizio anche se non sarà semplice visto che la Florentia si impose già nel match d'andata in Toscana per 7-6 il 7 gennaio scorso.

Programma del 17° turno, ottavo di ritorno serie A1 femminile

Sabato 18 marzo ore 15 Como-Florentia, Bogliasco-Ekipe, Trieste-Padova, Sis Roma-Bologna, Rapallo-Brizz.

Recuperi del 16° turno

Il 15 marzo Ekipe-Bologna 20-2, Plebiscito Padova-SIS Roma 7-9

Classifica aggiornata di serie A1 femminile

SIS Roma 48; Padova, Ekipe Orizzonte 40; Rapallo 30; Trieste 24; Bogliasco 18; Florentia 13; Recoaro Como, Brizz 9; President Bologna 7.