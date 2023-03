Rane rosa: si è giocato il 16° turno stagionale del campionato di A1 donne.

Rane rosa: per la Recoaro Como trasferta amara a Bogliasco e un'altro stop

Appuntamento con la vittoria rimandato per le Rane Rosa che nel 16° turno stagionale del campionato di serie A1 femminile hanno dovuto incassare un'altra sconfitta a Bogliasco per 12-8. E pensare che la Racoaro di coach Andrea Pisano era partita bene chiudendo avanti il primo tempo e in parità all'intervallo. Decisivo però il parziale subito nella terza frazione chiusa sotto di tre reti. Ora le rane lariane torneranno in vasca sabato prossimo in casa contro la Florentia che all'andata si impose in Toscana per 7-6 il 7 gennaio scorso.

Il tabellino di Bogliasco-Recoaro Como 12-8

Parziali: 2-3, 2-1, 3-0, 5-4.

BOGLIASCO: Uccella, Riccio, Di Maria (4), Cuzzupé (1), Mauceri, Millo (3), Rosta (2), Rogondino, Paganello (1), Cavallini (1), Carpaneto, Spampinato, Oberti. All. Sinatra.

RECOARO COMO: Frassinelli, Romanò M., Fisco (2), Tedesco, Borg (1), Giraldo, Bianchi, Cattaneo, Romanò B. (1), Lanzoni (2, 1 su rigore), Cassano (2), Radaelli, Volpato. All. Pisano.

Arbitri: Nicolosi di Catania e Romolini di Sesto Fiorentino.

Programma del 16° turno, settimo di ritorno serie A1 femminile

Sabato 11 marzo Bogliasco-Recoaro Como 12-8, Brizz-Trieste 4-9, Florentia-Rapallo 2-10, il 15 marzo Plebiscito Padova-SIS Roma, Ekipe Catania-Bologna.

Classifica aggiornata serie A1 femminile

SIS Roma 45; Padova 40; Ekipe Orizzonte 37; Rapallo 30; Trieste 24; Bogliasco 18; Florentia 13; Recoaro Como, Brizz 9; President Bologna 7.

Programma del 17° turno, ottavo di ritorno serie A1 femminile

Sabato 18 marzo ore 15 Como-Florentia, Bogliasco-Ekipe, Trieste-Padova, Sis Roma-Bologna, Rapallo-Brizz.