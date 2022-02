Rane rosa team lariano incompleto oggi alle 19.30 rende visita alla CSS Verona

pallanuoto femminile news

Tornano in vasca le Rane rosa della Recoaro Como Nuoto che oggi alle ore 19.30 per il 13° turno, 3° di ritorno, del campionato di A1 femminile di pallanuoto rendono visita alla terza forza del girone la quotata CSS Verona che all'andata, giocata il 13 novembre scorso, s'impose per 12-6. Oggi purtroppo le lariane di coach Tete Pozzi dovranno fare a meno di tre pedine importanti quali Iannarelli, Trocanetti e Cattaneo tutte positive a un tampone. Trasferta nel capoluogo veneto quindi che si annuncia davvero difficile per le ranette comasche.

Programma del 13° turno, Serie A1 femminile

Il 26 febbraio ore 19.30 CSS Verona-Como, Trieste-Ancona, Florentia-Bogliasco, Ekipe-Plebiscito Padova, NC Milano-SIS Roma.

Classifica aggiornata girone Nord Serie A1 femminile

Plebiscito Padova 27; SIS Roma 25; CSS Verona 22; Ekipe Orizzonte 21; Trieste 15; Florentia 13; Bogliasco 11; Recoaro Como, NC Milano, Vela Ancona 1.