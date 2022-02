Rane Rosa una Recoaro incompleta affondata a Verona per 23-7

pallanuoto femminile news

Rane Rosa si è giocato il 13° turno del campionato di serie A1 donne.

Rane Rosa il team di coach Tete Pozzi ha resistito fino al 6-4 per poi cedere sotto i colpi della quotata CSS

Niente da fare per le Rane Rosa della Como Nuoto che nel 13° turno del campionato di serieA1 di pallanuoto femminile si è dovuta arrendere nella vasca della CSS Verona con un netto 23-7. Dopo un avvio in salita chiuso il primo quarto sotto 5-2, le lariane di coach Tete Pozzi pur incomplete hanno provato a rientrare fino al 6-4 ma poi hanno dovuto arrendersi alla superiorità del team veneto. Ora l'attenzione delle ranette lariane si sposta al derby lombardo in programma nella piscina Pia Grande di Monza sabato 5 marzo contro la NC Milano.

Il tabellino di CSS Verona-Rane rosa Recoaro Como 23-7

Parziali 5-2, 5-2, 7-1, 6-2

Rane Rosa: Frassinelli, M. Romanò 1, Fisco 3, Tedesco 2, Giraldo 1, Bianchi, Cassano, B. Romanò, Lanzoni, Pellegatta, Radaelli, Volpato. All. Tete Pozzi.

Programma del 13° turno, Serie A1 femminile

Il 26 febbraio ore 19.30 CSS Verona-Como 23-7, Trieste-Ancona 8-7, Florentia-Bogliasco 8-6, NC Milano-SIS Roma 5-15; mercoledì 2 marzo Ekipe-Plebiscito Padova.

Classifica aggiornata girone Nord Serie A1 femminile

SIS Roma 28; Plebiscito Padova 27; CSS Verona 25; Ekipe Orizzonte 21; Trieste 18; Florentia 16; Bogliasco 11; Recoaro Como 10; NC Milano, Vela Ancona 1.

Programma del 14° turno, Serie A1 femminile

Sabato 5 marzo ore 19.30 Como-NC Milano (a Monza), Bogliasco-Ekipe Orizzonte, Trieste-Florentia, Ancona-SIS Roma, Plebiscito Padova-CSS Verona.