Recupero per il Villa Guardia che cerca riscatto a Carate Brianza

Torna in campo questa sera il GS Villa Guardia per il recupero del 2° turno d'andata del girone Silver Centro di Divisione Regionale 1. Dopo la sconfitta subita domenica scorsa in casa contro la capolista Mojazza Milano, oggi la squadra lariana diretta da coach Mattia Di Lorenzo ha un'occasione importante per riscattarsi e agganciare il terzo posto. Contro stasera due squadre che sono reduci entrambe da un doppio ko consecutivo in questa seconda fase. Ecco perché oggi più che mai è importante vincere ma soprattutto non perdere.

Recupero del 2° turno girone Silver Centro

Mercoledì 17 aprile ore 21-30 Masters Carate Brianza- GS Villa Guardia (arbitro Di Rienzo-Paganelli)

La classifica del girone Silver Centro

Mojazza Milano 14; Nibionno 12; Paderno 10; GS Villa Guardia, Indipendente Appiano 8; Masters Carate Brianza, Rovagnate, Bresso 6.

Il programma del 4° turno girone Silver Centro

Domenica 21 aprile ore 18 Masters Carate-Appiano, ore 18.30 Mojazza-Rovagnate, ore 20.30 Nibionno-Paderno, ore 21.30 Villa Guardia-Bresso.