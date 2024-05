Regionali Sport&Go: Us Mulini campione di Lombardia

Uggiate con Ronago ai vertici con l’Us Mulini Blu: l'Under 12 si laurea Campione regionale per la stagione sportiva 2023/24.

Us Mulini campione regionale

L’US Mulini Blu, categoria calcio Under 12, piazza la propria squadra al vertice delle classifiche

regionali e si laurea Campione regionale per la stagione sportiva 2023/24 dopo un’annata ricca di successi e soddisfazioni. La compagine di Uggiate Trevano, dopo aver trionfato nel Campionato provinciale, si è distinta anche alle finali di Sport&Go organizzate dal Csi Lombardia ottenendo ottimi risultati sia nei match di calcio che nella prova complementare di triathlon atletico.

Domenica 26 maggio, a Lecco e dintorni, si sono infatti svolte le finali regionali di Sport&GO,

dedicate alle categorie Under 10 e Under 12 del calcio, del volley e del basket. Oltre ai match nelle discipline di squadra, gli atleti, come di consueto, sono stati coinvolti nella competizione di triathlon che prevedeva corsa veloce 60 metri, salto in lungo e lancio del vortex.

I partecipanti

Hanno preso parte alla kermesse regionale per il comitato lariano, oltre ai ragazzi dell’Us Mulini, anche: GS San Giuseppe per il Calcio Under 12, Samz Eupilio-Longone e Polisportiva Senna per la pallavolo Under 12, Nuova E. Terraneo 1974 e AC Calcio Lezzeno per il calcio Under 10. Da sottolineare anche le ottime prestazioni della Nuova E. Terraneo, sesta classificata a livello regionale per la categoria Under 12 e le performance di Samz Eupilio-Longone e Polisportiva Senna, classificatesi rispettivamente al quinto e sesto posto. Al di là dei risultati raggiunti per tutti i partecipanti si è trattato di un’esperienza entusiasmante e memorabile, un’occasione per confrontarsi con alcune tra le migliori squadre lombarde.

Trionfando nella fase regionale l’US Mulini Blu ha staccato anche il pass per le finali nazionali che si svolgeranno a Cesenatico dal 12 al 16 giugno.