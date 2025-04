Retrocessione, il presidente Tecnoteam: "Che delusione, voglio ringraziare tutti tranne il Comune di Albese"

Il risveglio in casa dell'Albese Volley Tecnoteam è di quelli davvero amarissimi peggioro di quelli che capitano dopo aver fatto un brutto sogno.

Le amare parole del presidente Tecnoteam

Già, perchè la retrocessione incassata domenica sera a Casnate è peggio di un incubo per la Tecnoteam che dopo quattro stagioni deve lasciare la serie A2 femminile. Il più amareggiato è stato proprio lo storico presidente Graziano Crimella, che ha definito questa retrocessione la sua più grande delusione in oltre 40 anni da massimo dirigente: "Si è conclusa un'avventura lunga quattro anni in serie A. All'inizio pensavo di restarci solo un anno e invece ne abbiamo fatti quattro. Purtroppo, è stata una stagione sfortunata che si è conclusa nel peggiore dei modi, ma voglio ringraziare la squadra, tutte le giocatrici, lo staff e i tifosi che ci hanno sempre sostenuto. Purtroppo questo è lo sport. Ma voglio togliermi un sassolino... e non voglio ringraziare il Comune di Albese per tutto quello che ha fatto per non supportarci.. forse sarà contento per la nostra retrocessione. Mi dispiace tanto, per questo epilogo che non ci aspettavamo davvero. Ora penserò a cosa fare in futuro". Proprio il presidente via social ha voluto pubblicare una lettera aperta di ringraziamenti.

La lettera social del presidente Graziano Crimella

Buon giorno.

Una notte costellata di sogni e di paure. Mi sveglio presto. Leggo tutti i messaggi delle persone che mi/ci vogliono bene. Sono tanti, tantissimi, alcuni inaspettati. Non ero pronto, nonostante tutto, ad una retrocessione.

Ci vorrà del tempo. Sicuramente è la più grossa delusione nei miei 43 anni di presidenza al CS ALBA, forse perché comunque inaspettata.

In questi casi è d’uopo , doveroso e voluto fare dei ringraziamenti:

Al capitano sopratutto e alle ragazze che hanno voluto bene a questa maglia

a Gabriele per la sua competenza ed amicizia

A Mauro per la sua signorilità e professionalità

Ai soci fondatori della SRL

Ai miei dirigenti e a Maurizia in particolare

Allo Staff al completo, Martina e Marco, Matteo, Caterina, Veronica, allo speaker Andrea, agli addetti all’arbitro

al AS Marco Romualdi per la sua grandissima professionalità ed amicizia

Ai volontari tutti, tarafkex, sicurezza, vigili del Fuoco, biglietteria

Ai tifosi tutti

Ai giornalisti

Agli albesini, pochi, che ci hanno supportato e tifato

Agli sponsor

Al Comune di Como per averci permesso di giocare la Serie A

Al comune di Inverigo per la meravigliosa

disponibilità

a Sandro per le sue fotografie

All’ amico Luca Petazzi ed al papà Fausto

E per ultimo ma non certo per importanza a mia moglie Giusy per i consigli, la comprensione e la l’amore con il quale ha condiviso questa mia passione.

Ora basta, la commozione mi attanaglia.

Avrò modo di ringraziare di persona tutti coloro i quali vorranno partecipare ad una assemblea pubblica che faremo nei prossimi giorni.

Il Presidente