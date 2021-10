in edicola

Settimana di fuoco in casa gialloblù, martedì l’addio del tecnico: "Non sentivo più la fiducia da parte della dirigenza".

E’ stata una settimana di fuoco in casa Mariano Calcio. Martedì, infatti, sono arrivate le dimissioni dell’ormai ex mister Francesco Farina.

Ribaltone Mariano Calcio: si dimette Farina, arriva Vianello

"La mia scelta non è legata ai risultati, ma a divergenze con la società. Da parte loro non sentivo più la fiducia", ha spiegato all’indomani dell’ufficialità. Mercoledì i gialloblù sono scesi in campo guidati dal vice allenatore, Tiziano Clerici. Una vera e propria serata da incubo per la squadra, da poche ore orfana del tecnico, che è finita ko con un sonoro 7 a 0 per mano del Mapello. A seguire la gara c’era anche il nuovo tecnico gialloblù, Alessio Vianello, ufficializzato dalla dirigenza subito dopo la debacle.

Tutti i dettagli sul Giornale di Cantù da sabato 23 ottobre 2021 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui