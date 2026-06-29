Il centrale classe 2006 Riccardo Aretz giocherà al centro della Campi Reali Cantù.

Ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo del volley a Desio, dove ha incrociato il cammino della sua futura squadra, prima di passare ai Diavoli Rosa, con i quali ha fatto il suo esordio in Serie A3 Credem Banca. Lo scorso campionato ha continuato il suo percorso nella terza categoria nazionale alla EnergyTime Campobasso.

Coach Tommaso Invernici commenta così la conferma:

Queste, invece, le parole del giocatore:

“Ho giocato l’ultima stagione a Campobasso, e quando con il mio procuratore abbiamo sentito Cantù, che è molto vicino a casa, ho pensato che mi sarebbe piaciuto avvicinarmi un po’. Poi io avevo già incontrato la Libertas da avversario nel settore giovanile, visto che ho iniziato a giocare a Desio e ci ‘scontravamo’ sempre. Tutti mi hanno parlato benissimo dell’ambiente e della società, e quindi ho deciso di intraprendere questo percorso. In più, conosco molti dei ragazzi della squadra dell’anno prossimo, perché ci ho giocato insieme o ci ho giocato contro. A livello personale ho veramente tanta voglia di crescere, quindi ho tanti obiettivi a livello di gioco. E poi mi piacerebbe continuare a vivere ancora questa vita, perché, anche se ammetto che è difficile da combinare con lo studio universitario, è veramente un sogno. Secondo me siamo un team bilanciato, perché c’è sia una parte di ragazzi che hanno esperienza, che la categoria l’hanno fatta, ma anche una importante parte di giovani. Durante la stagione avremo veramente modo di crescere insieme”