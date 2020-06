E’ arrivato al Parini la scorsa stagione da fresco vincitore della Serie C, con conseguente promozione in Serie B, con lo Yaka Volley. Ed è stato “buttato nella mischia” fin dalla prima partita da coach Luciano Cominetti, nonostante fosse il più giovane di tutta la rosa. E anche per la prossima annata sportiva Riccardo Regattieri sarà nel roster del Pool Libertas Cantù.

Riccardo Regattieri resta al Pool Libertas Cantù

“Sono contento di poter lavorare con Riccardo – dice Coach Matteo Battocchio –: è un giocatore contro cui avevo giocato qualche anno fa, e mi aveva molto impressionato. L’ho cercato la scorsa stagione, ed ora potrò lavorarci insieme, cosa che mi rende felice perché mi è sembrato da subito un ragazzo umile, educato e con tanta voglia di allenarsi e di crescere, aspetto fondamentale per quella che sarà la nostra stagione. Con lui e Matyas (Dzavonorok, ndr) abbiamo una coppia di palleggiatori molto giovani e con caratteristiche differenti, cosa che spero possa diventare un’arma in più, specie nel lavoro quotidiano”.

Le sue parole

“Sono molto contento di restare qui a Cantù – commenta il palleggiatore varesino –. La scorsa stagione, pur con l’interruzione dovuta all’emergenza Covid, ho giocato più di quanto preventivavo all’inizio, dato che arrivavo dalla Serie C. Il mio obiettivo è quello di trovare spazio in campo anche la prossima stagione. La squadra è molto giovane, ma sono sicuro che riusciremo a toglierci molte soddisfazioni lungo il percorso. Ho già parlato con il nuovo Coach (Matteo Battocchio, ndr), e ci siamo subito trovati d’accordo su tante cose: sono sicuro che, una volta trovata la giusta amalgama tra di noi, ci divertiremo”.