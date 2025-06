Ridotta la squalifica a Tyrus McGee

La Pallacanestro Cantù ottiene una riduzione di squalifica per il suo giocatore.

La sentenza

Pallacanestro Cantù ha comunicato infatti che il reclamo presentato in data odierna dagli avvocati Giovanni Allegro e Claudio Vassallo, relativo alla squalifica dell’atleta Tyrus McGee, è stato parzialmente accolto. Il Tribunale Federale ha ridotto la squalifica a una giornata, maturata per un comportamento ritenuto antisportivo al termine di Gara 2 con Rimini, autorizzandone contestualmente la commutazione in ammenda. McGee sarà quindi regolarmente a disposizione di coach Brienza per Gara 3 della Finale playoff.