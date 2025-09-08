Riismaa in prestito dall’Acqua S.Bernardo al Derthona

Trasferimento in prestito di Joonas Riismaa, il comunicato dell’Acqua S.Bernardo.
Riismaa saluta Cantù
Acqua S.Bernardo Pallacanestro Cantù comunica di aver raggiunto un accordo con la società Derthona Basket per il trasferimento in prestito dell’atleta Joonas Riismaa per la stagione 2025-26. Il comunicato: “Il Club desidera esprimere il proprio ringraziamento al giocatore per l’importante contributo ai risultati conseguiti nella scorsa annata e gli rivolge i migliori auguri di buon lavoro per l’imminente stagione sportiva”.