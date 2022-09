Poche novità per quanto riguarda il rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Pallacanestro Cantù per il triennio 2022/25. Infatti, rimane alla presidenza Roberto Allievi e vengono confermate le altre cariche, ma Andrea Mauri, amministratore delegato di Cantù Next, non ne farà più parte.

Rinnovato il CdA della Pallacanestro Cantù: lascia Andrea Mauri

Sarà ancora Roberto Allievi il presidente della Pallacanestro Cantù, riconfermato dai soci per l’equilibrio e l’autorevolezza con cui ha ricoperto questo importante ruolo. Al suo fianco continueranno a rivestire la carica di vicepresidenti: Sergio Paparelli, Walter Sgnaolin e Angelo Passeri.

Confermati i consiglieri: Antonio Biella, direttore generale di Acqua S.Bernardo, Bruno Arrigoni e Gioacchino Pantoni. Purtroppo, però, non farà parte del nuovo CdA l’amministratore delegato di Cantù Next, Andrea Mauri. In questo momento così decisivo per Cantù Next e i suoi partner, Mauri non ha infatti potuto dare la disponibilità a un nuovo mandato, alla luce degli incarichi assunti nello sviluppo del progetto della nuova Arena.

Il commento del presidente Allievi