Rinviata per un caso di positività la gara tra Virtus Cermenate e APL Lissone

Basket C Gold ultima ora dal girone A valida per il 4° turno di campionato.

Basket C Gold la partita non si disputerà a causa di una positività nel gruppo squadra ospite

Ultim’ora dal campionato di basket C Gold che interessa da vicino l’unica squadra lariana presente, la Virtus Cermenate. La gara odierna in programma a Cermenate alle 21 tra la locale ProfessionalLink Virtus e l’APL Lissone è infatti stata rinviata a causa di un caso di positività accertato nel gruppo squadra ospite. Partita quindi rinviata a data da destinarsi. La Virtus Cermenate di coach Gilberto Spinelli tornerà in campo mercoledì 31 marzo per il 5° turno spite del Social Osa Milano del canturino Andrea Bosa (ore 21.30).

Comunicato ufficiale della Virtus Cermenate

PARTITA ANNULLATA!

La partita di questa sera, sabato 27 marzo 2021 alle ore 21:00, tra la Professional Link Cermenate e la APL Lissone, valida per la 4° giornata del campionato di Serie C Gold, è stata annullata (e rinviata a data da stabilire) a causa di un positivo nel gruppo squadra della società di APL Lissone.

Questo il programma del 3° turno del girone B

Sabato 27 marzo Libertas Cernusco-Pall. Milano, ore 21 Virtus Cermenate-Lissone rinviata; domenica 28 Desio-Busnago, Bocconi Milano-Social Osa Milano.

Classifica del girone B

Aurora Desio 6; Professional Link Virtus Cermenate,Lissone, Pall. Milano 4; Libertas Cernusco, Social Osa Milano 2; Bocconi Milano, Fortitudo Busnago 0.