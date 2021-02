Notizia dell’ultim’ora il rinvio del match decisivo per la testa della classifica nel girone B di Serie A di basket in carrozzina.

Rinviata UnipolSai Briantea84 – Key Estate Porto Torres

“Per escludere la possibilità dell’insorgenza di un focolaio, UnipolSai Briantea84 Cantù e Key Estate Gsd Porto Torres di concerto si sono accordate per lo spostamento della gara a mercoledì 3 marzo alle ore 14. La sfida, valevole per la sesta e ultima giornata della regular season di Serie A Fipic (Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina) del girone B, era inizialmente programmata per sabato 27 febbraio alle ore 14 al PalaMeda. Briantea84 ringrazia la Fipic e il Gsd Porto Torres per la collaborazione”.

Questa la comunicazione della UnipolSai Briantea84 Cantù diramata poco fa dall’ufficio stampa. La causa del rinvio sarebbe di tipo precauzionale: alcuni giocatori canturini sarebbero soggetti ad alcuni sintomi riconducibili all’epidemia di Covid-19, ma i tamponi per il momento risultano negativi. Prima di scaturire la formazione di un focolaio all’interno della società biancoblù e successivamente anche in quella sarda, di comune accordo le squadre hanno optato per il rinvio del match.

La gara, dunque, non si disputerà domani come invece viene affermato sull’edizione di domani del Giornale di Cantù che al momento della notizia ormai era andato in stampa. La nuova palla a due verrà contesa mercoledì 3 marzo alle 14 al PalaMeda.