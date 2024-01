Riparte anche il basket in carrozzina: la Briantea84 vola a Roma per sfidare Santa Lucia

La UnipolSai Briantea84 Cantù si sta preparando al ritorno in campo, nel primo impegno stagionale del 2024. I biancoblù partiranno con destinazione Roma per la sfida contro Santa Lucia,

in programma sabato 13 gennaio alle 15 sul campo del PalaReny. La gara è valevole per la nona giornata della regular season di Serie A Fipic, girone A, e sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook del club capitolino (Santa Lucia Basket Roma).

Sarà il continuo di un percorso netto?

Fin qui il gruppo guidato da coach Josef Jaglowski ha firmato un percorso netto con 8 vittorie in altrettante gare. Trend opposto per Santa Lucia che non ha ancora collezionato nessuna gioia sul parquet. All’andata al PalaMeda i canturini hanno avuto la meglio 82 a 21.

“Giocheremo a Roma la prima gara dopo la pausa, contro il celebre club del Santa Lucia - ha commentato coach Jaglowski - Questa sfida sarà per noi importante perché avremo modo di capire a che punto siamo, guardando sicuramente anche ai prossimi impegni a calendario. La ripresa degli allenamenti è stata molto positiva, abbiamo lavorato bene. Ne approfitto per augurare nuovamente a tutti un grande anno”.

Il programma delle gare

Sabato 13 gennaio

Girone A

Ore 15: Santa Lucia Roma- UnipolSai Briantea84 Cantù

Ore 15: Farmacia Pellicanò Reggio Calabria Bic-Gsd Porto Torres

Ore 15.30: Santo Stefano Kos Group-Special Sport Bergamo Montello

Girone B

Ore 15.30: Dinamo Lab Banco di Sardegna Sassari-Menarini Wheelchair Sport Firenze

Ore 18.30: Comes Boys Taranto-Deco Metalferro Amicacci Abruzzo

Riposa: Crich Pdm Treviso

Le classifiche

Girone A

UnipolSai Briantea84 Cantù 16 Santo Stefano KOS Group 14 Farmacia Pellicanò Reggio Calabria Bic 8 Special Bergamo Sport Montello 8 Gsd Porto Torres 2 Santa Lucia Roma 0

Girone B