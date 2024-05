Ripresa travolgente dell’Acqua S. Bernardo, Cividale battuta

In un PalaDesio ruggente l’Acqua S. Bernardo Cantù ottiene la seconda vittoria consecutiva su Cividale e si porta così a un successo dalla chiusura della serie.

Acqua S. Bernardo, due su due

Baldi Rossi e Lamb sono i primi a muovere il tabellino. Young e Nikolic provano a spingere l’Acqua S.Bernardo, ma Cividale resta incollata. Cantù pesca dalla panchina l’energia di Burns, che prova a propiziare un allungo. Miani però segna l’ultima canestro del quarto e porta i suoi avanti 16-17. Lamb raggiunge la doppia cifra, ma dall’altra parte si scaldano Baldi Rossi e Moraschini, riportando Cantù avanti. Hickey e Young riescono a scavare il primo solco guadagnando un vantaggio di due possessi. Le basse percentuali rendono la partita combattuta e nervosa. Nel finale Cividale riesce ad accorciare e chiude sotto 38-36.

La ripresa e l’accelerazione dell’Acqua S. Bernardo

Hickey e Young aprono la ripresa con due triple, l’Acqua S.Bernardo accelera ancora e tocca il +9. Rota prova a tenere i suoi in scia, ma Burns e Hickey infiammano il PalaDesio ritoccando ancora il massimo vantaggio a +13. Ancora uno scatenato Young segna l’ultimo canestro, che chiude il quarto sul 61 a 47. L’ultimo quarto è un monologo biancoblù: Young è inarrestabile e trascina l’Acqua S.Bernardo in un ulteriore allungo, chiuso dal +20 toccato con il contropiede di Cesana. La partita di fatto finisce lì, nei restanti minuti i padroni di casa amministrano il vantaggio. La sirena.

Il tabellino

ACQUA S.BERNARDO CANTÙ-GESTECO CIVIDALE, 84–67 (16-17, 22-19, 23-11, 23-20)

Acqua S.Bernardo Cantù: Baldi Rossi 7, Berdini, Del Cadia, Nikolic 12, Tarallo, Bucarelli 5, Hickey 16, Burns 15, Moraschini 11, Young 16, Tosetti N.E., Cesana.

Gesteco Cividale: Marangon 8, Lamb 17, Redivo 10, Miani 13, Mastellari

6, Rota 3, Campani, Balladino N.E., Baldini N.E., Berti 4, Dell’Agnello 6.

Arbitri: Gagliardi, Pazzaglia, Bonotto.

Spettatori: 2.727

Il commento di coach Cagnardi

Il commento in conferenza stampa di coach Devis Cagnardi dopo la vittoria dell’Acqua S.Bernardo Cantù su Cividale. “È stata una gara molto difficile, diversa da gara 1. Ce lo aspettavamo. C’è stato un approccio fisico molto energico dei nostri avversari, con i primi due quarti molto spigolosi come è normale in una partita di playoff. È un tipo di gioco che dobbiamo accettare e non dobbiamo rifiutare, si deve essere pronti a giocare anche così. Rispetto alla prima partita abbiamo tirato con percentuali diverse e abbiamo dovuto vincerla in maniera diversa. Abbiamo fatto una partita solida difensivamente, con un terzo quarto al limite della perfezione da quel punto di vista. Però si è visto che abbiamo davanti una squadra con grande orgoglio, con giocatori che posson colpire sia grazie al sistema gioco che al talento individuale. Abbiamo fatto nostra la gara solo perché abbiamo offerto un terzo e un quarto di altissimo livello, ma i nostri avversari sono lì. Ci aspetta gara 3 da loro, sportivamente sarà una guerra ma siamo pronti ad affrontarla”.