Riscatto Unipol, battuta in casa Santo Stefano

La Unipol Briantea84 Cantù ha conquistato 2 punti preziosi nel posticipo elettrizzante della 14^ giornata di Serie A Fipic al PalaMeda, davanti a quasi 1.000 spettatori presenti sugli spalti. I canturini hanno battuto Santo Stefano Kos Group 79 a 60 in una gara molto combattuta fino alla fine nonostante i 19 punti di distanza al tabellone.

La partita

Tredicesima vittoria su quattordici impegni fin qui, una bella risposta del gruppo guidato da coach Gomez dopo l’amara sconfitta contro i neroverdi, solo una settimana fa, in semifinale di Coppa Italia. Santo Stefano parte meglio e si mantiene più volte su un +4 ad inizio di gara. Poi un 14-0 tutto biancoblù spacca la sfida e vale la guida dei canturini fino al 40’. In mezzo, però, i marchigiani sono rimasti sempre in partita: vincono il secondo quarto (14-15) e dal -19 a fine del terzo si spingono fino al -11 a metà dell’ultimo tempo di gioco. Un 14-6 della Unipol, però, chiude la pratica e regala due punti importanti in ottica playoff. Bedzeti e Berdun da doppia doppia (22 punti e 12 rimbalzi per il primo, 21 sigilli e 14 assist per il secondo), dietro un Gabas da 20. Sarà un marzo tutto lontano dalle mura amiche per i canturini: trasferte a Porto Torres, Albacete (Champions Cup) e Giulianova. Al PalaMeda si tornerà sabato 11 aprile alle ore 20.30, in una sfida di spessore al vertice.

La cronaca

Coach Gomez opta per il quintetto composto da Patzwald, Berdun, Carossino, Gabas e Bedzeti. Botta e risposta iniziale, Santo Stefano va sul +4 (8-15) al giro di boa del quarto. La Unipol sale in cattedra con 4 punti a testa di Gabas, Carossino e Bedzeti che valgono il capovolgimento di fronte (22-13) in una gara elettrizzante fin qui. Il break della Unipol (14-0) spacca una gara che vedeva i marchigiani bravi a mantenere le distanze di sicurezza. Fuori Bedzeti, dentro Poggenwsich a 1’ dalla fine. Vigoda nel finale riporta i suoi a referto. 22-15 dopo 10’.Rientra in campo Bedzeti al posto di Poggenwisch. Carossino e Gabas spingono con un avvio di secondo quarto da 4-0, poi timbra l’ex Bassoli seguito da Balsamo. Bedzeti e poi Vigoda, Berdun freddo dai due liberi. 30-21 a 5’05’’ dall’intervallo lungo.

Dopo l’intervallo lungo

Berdun allunga. Fuori Carossino e Bedzeti, dentro De Maggi e Poggenwisch. Firma subito De Maggi. Fuori Bedzeti, rientra Carossino. Berdun e poi un bel finale dei neroverdi (0-7) portano le squadre all’intervallo lungo sul 36-30. Lasri vale subito il -4 (36-32) di Santo Stefano che alimenta il parziale maturato prima della pausa. Carossino punti preziosi, poi Bedzeti dalla lunetta fa due su due. +8 Unipol (40-32) quando sono passati poco meno di 3’ di gioco. Lasri non perdona in area, Santo Stefano fa girare i suoi dalla panchina per provare a far male in questa delicata fase della sfida. Gabas e Berdun valgono il vantaggio in doppia cifra, +10 (44-34), con i neroverdi faticano a trovare la via del canestro. Ci pensa capitan Giaretti, preciso dai liberi, a ridurre il gap per i suoi. Tripla di Berdun, poi Carossino dalla sua mattonella: +13 (49-36) a 3’33’’ dalla fine del terzo quarto. I marchigiani si aggrappano all’esperienza di Giaretti, Gabas sentenzia in area e risponde con altri due punti. Vigoda, ma la Unipol sfrutta il suo buon momento e Berdun firma una tripla (54-40) che a 1’57’’ dalla fine del terzo quarto fa male. Fuori Gabas, dentro Poggenwisch. Santo Stefano colpi, poi tripla di Berdun e Bedzeti per l’allungo: 61-42 a 10’ dal termine della gara.

L’ultimo quarto

Ultimo quarto. Santo Stefano da 2-8 in quasi 2’ di gioco, coach Gomez chiama il time-out per riordinare le idee. Gabas due punti a spezzare il buon momento degli avversari, Becker colpisce e Scandolaro colpiscono, -11 (65-54) Santo Stefano che prova a riaprire la gara a 6’04’’ dalla fine. Contropiede Unipol, Berdun punti mai così preziosi (67-54) al giro di boa del quarto. Un 14-6 finale indirizza direttamente la partita per i due punti conquistati in casa biancoblù.

(foto by Alessandro Vezzoli)