Rissa sul campo del Gsv, sospesa la squadra di Terza categoria

Il Gruppo sportivo ha sospeso la squadra di Terza categoria per il parapiglia scatenatosi dopo il fischio finale.

Terza categoria sospesa, spiegazione del Cda

Domenica 9 marzo, alle 14.30, la squadra di Terza categoria del Gruppo sportivo Villa Guardia è scesa sul proprio campo da gioco comunale di via Europa Unita per affrontare l’Aurora Golasecca. Al fischio finale - che ha decretato un pareggio (1-1) - si è scatenato il parapiglia. Questi i provvedimenti disciplinari deliberati dal giudice sportivo dopo la partita Villaguardia-Aurora Golasecca ( 9 marzo). Alla squadra di Terza categoria del Gsv 200 euro di ammenda «per comportamento ripetutamente e gravemente offensivo e minaccioso dei propri sostenitori nei confronti dell’arbitro, per aver permesso l’accesso al recinto spogliatoi a persone estranee». Inoltre, abbandonando l’impianto, il direttore di gara è stato affrontato da un estraneo con «atteggiamento minaccioso». Un calciatore squalificato per una gara effettiva. Altri due, invece, per cinque gare: rissa al fischio finale. Altrettanti, per lo stesso motivo, gli squalificati dell’Aurora Golasecca. Di questa, inibito a tempo o squalificato fino al 13 maggio il dirigente, un altro calciatore squalificato per tre turni.

