Roberto Anzivino è il nuovo direttore sportivo della Virtus Cermenate

Con ancora negli occhi gli ultimi secondi dell'ultima partita del campionato di serie C, che hanno visto sfumare il sogno playoff, in casa della Virtus Cermenate già si pensa al futuro e alla prossima stagione 2024/25.

La conferma arriva proprio dal presidente gialloblù Maurizio Ostini:

"Siamo soddisfatti di come abbiamo chiuso questa stagione 2023/24 che ci ha visto sul pezzo fino in fondo a lottare per andare ai playoff fino all'ultimo secondo dell'ultima gara persa poi con Pavia. Peccato ma siamo arrivati dove volevamo arrivare avvalorando anche la crescita dei nostri giovani. Detto questo però ci siamo già messi in moto per la prossima stagione. Ed infatti posso ufficializzare la prima novità: siamo lieti di comunicare che Roberto Anzivino è il nuovo direttore sportivo. Una persona che conosciamo bene, visto che ha giocato con noi per sette stagioni e che è affidabile, serio ed esperto tanto che si è già attivato. La seconda mossa sarà definire la figura del capo allenatore per la prima squadra 2024/25".