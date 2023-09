Rombi, motori e derapate: torna il Rally Trofeo Villa d'Este dell'Aci Como

Torna, per la 42esima volta, il Rally Trofeo Villa d'Este dell'Aci Como. Dall’aprile 1967 la competizione fa parte dello sport lariano e degli eventi popolari di successo non solo di Como ma di Lombardia e dell’intera Penisola. Quest’anno è valido per il Campionato italiano rally asfalto e Coppa rally di zona a coeff. 1,5.

I teatri delle sfide

Venerdì 22 e sabato 23 settembre piloti, navigatori, team e scuderie si confrontano su sei prove speciali di 88,6 km. per 318 km dell’intero tracciato con partenza (ore 18.30 venerdì) ed arrivo (ore 18 sabato) in Piazza Cavour a Como. Il parco assistenza è negli ampi spazi di Lario Fiere a Erba. Venerdì sera si gareggia tra Val Senagra e Val Cavargna nelle prove di Grandola (km. 6,4, ore 20.05) e Val Cavargna (Km. 21,8, ore 20.37’), sabato nel Triangolo Lariano con le prove di Sormano (km. 18,75, ore 10.48’ e 15.44’) e Bellagio (km.11,45, ore 11.52’ e 16.48’), queste ultime ripetute due volte.

Si inizia con lo shakedown

Il percorso dello Shakedown rappresenta uno dei ritorni al passato. Si svolge venerdì nel Triangolo Lariano, Comune di Barni dove nel 1985, 1986, ecc il rally comasco disputava lì una prova speciale in discesa, da Lasnigo verso Barni. Stavolta si tratta di Shakedown, fase di messa a punto delle auto prima del rally: si effettua in salita, in direzione Lasnigo. Questo tratto è lungo 2,2 km, chiuso al traffico dalle ore 8,30 alle 11,30 (prio­ritari e classi WRC, A8, K11, Super2000, R5) e dalle ore 12,00 alle 15,20, per consentire a tutti gli equipaggi iscritti di testare le proprie vetture in assetto da gara.

La sicurezza prima di tutto

Per Automobile Club Como – uno dei pochi ACI in Italia che organizza rally di alta caratura - la sicurezza è prioritaria su tutto. Sono 360 i commissari di percorso di vari gruppi ufficiali di gara agli ordini del direttore di gara Vittorio Galvani. Capoprova nella speciale di Grandola e di Bellagio è Gianni Sparapan, mentre capoprova nella speciale di Cavargna e Sormano è Serafino Manzoni. Responsabile del riordino Lariofiere Erba e parco chiuso è Angelo Galli, mentre del Parco Assistenza a Lariofiere Erba sono Gianluigi Mornico e Beniamino Bianco.

La vettura Tricolore è guidata da Giovanni Maria Pedersoli con Chiara Fusi; la vettura DAP da Fabrizio Comuzzi, la 00 da Alberto Lai con Cinzia Giani. La vettura apripista ultima a transitare prima del concorrente n.1 è guidata dall’esperto Marco Hefti con Belinda Guerrini e sulle portiere ha riportato il n.0. Prima del rally storico transita la n.01 di Alessandro Trentini e Luca Aires e l’ultima vettura al transito è la cosiddetta Scopa, guidata da Paolo Crispolti.

Orari di chiusura delle strade

Shakedown Barni (km. 2,2) – venerdì 22/9 ore 8.30-11 e ore 12-15.20.

Prova 1 Carlazzo (km.6,40) – venerdì 22/9 ore 18.35-22.00.

Prova 2 Val Cavargna – (km 21,8) – venerdì 22/9 ore 19.10 – 22.40.

Prova 3-5 Sormano (km.18,75) sabato 23/9 dalle ore 9.18 alle 12.48 e dalle 14.45 alle 17.44.

Prova 4-6 Bellagio (km.11,45) sabato 23/9 dalle 10.20 alle 13.50 e dalle 15.45 alle 18.50.

Tre memorial significativi

Paolo Brenna è stato per anni una delle anime organizzative del rally comasco, responsabile sicurezza. Nel terzo memorial a lui intitolato – si è spento nel novembre 2020 – ACI Como gli dedica un premio speciale: va all’equipaggio autore del miglior tempo in Val Cavargna.

Enrico Manzoni è stato sindaco di Lanzo d’Intelvi, consigliere provinciale e organizzatore di eventi motoristici. Manzoni verrà ricordato dalle figlie Daniela e Maria Elena, premiando la miglior donna all’arrivo del rally, il miglior navigatore e il miglior pilota della Valle d’Intelvi.

In collaborazione con scuderia Bluthunder, in palio il 7° Memorial Christian Bianchi, pilota vincitore del campionato sociale piloti Aci Como 2012, anno della sua scomparsa in un incidente in moto. Christian correva in classe N2. Il Trofeo a lui dedicato andrà all’equipaggio di N2 che segnerà il miglior tempo nella prova di Sormano.