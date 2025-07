Roncoroni sarà il vice-sindoni alla Campi Reali

Volley A2M

La carriera pallavolistica di Fulvio Roncoroni inizia con la palla in mano.

Roncoroni vice alla Campi Reali Cantù

Compagno di squadra di Riccardo Sbertoli al Volley Segrate 1978, con il quale vince uno Scudetto Under 15 e una DelMonte® Boy League, arriva per la prima volta a Cantù nella stagione 2019/2020 come palleggiatore della Serie C, squadra arrivata ad un passo dalla promozione in Serie B il campionato successivo. Torna all'ombra del campanile di San Paolo dopo un anno al Valbreggia Volley, per poi restare come allenatore del settore giovanile. Ed è da lì che arriva alla panchina della Prima Squadra come vice di Alessio Zingoni per la prossima Serie A2 Credem Banca, formando una delle coppie di Coach più giovani della categoria.

“Sono stra-contento che Fulvio faccia questa esperienza - dice coach Alessio Zingoni - È un ragazzo che ho conosciuto tre anni fa, quando ho iniziato a fare il Direttore Tecnico del Settore Giovanile, e piano piano è diventato un 'fratello piccolo' per me. Durante la stagione ci sentiamo quotidianamente, e abbiamo instaurato un rapporto principalmente umano e di fiducia molto grande. Sono contento che faccia questo step nel suo percorso. Ci sarà da lavorare tantissimo per noi e per tutto lo staff, ed è una cosa stra-positiva lavorare con persone che la pensano come te su tanti dettami tecnici. È motivato, è contento, e ha fatto bene in questi anni nelle giovanili. Come è capitato a me qualche anno fa, è giusto che questa opportunità capiti anche a lui”.

Le parole del vice

“Secondo allenatore in Serie A: per me è una cosa un po' nuova - confessa il secondo coach - ma 'Zingo' (Alessio Zingoni, ndr) è un ottimo mentore da cui 'rubare' i segreti del mestiere. Vorrei ringraziare il presidente Ambrogio Molteni, il direttore sportivo Maurizio Cairoli e il responsabile del Settore Giovanile Stefano 'Tete' Pozzi per la possibilità che mi hanno dato e la disponibilità che hanno dimostrato nei miei confronti. Sono molto contento, anche se non era una cosa che pensavo di fare in così poco tempo. Ad arrivare in Serie A a 26 anni non sono stati molti. Dall'altro lato, essendo stata una cosa inaspettata, sto facendo ancora un po' di fatica a 'metabolizzare' il tutto. Non è stata una cosa programmata o che era nell'aria. Sì, era una cosa che mi sarebbe piaciuto fare in caso avessi avuto l'occasione, ma quando sono tornato a Cantù tre anni fa il mio obiettivo riguardava il settore giovanile. Credo che inizierò veramente a realizzare quando disputeremo i primi allenamenti congiunti. Certamente il salto è grosso, sarà un po' strano per me passare dalla palestra di Via Colombo ai vari palazzetti d'Italia, ma sarà uno stimolo ulteriore per dedicarmi al meglio al mio lavoro”.

“Con 'Zingo' abbiamo lavorato tanto sul settore giovanile in questi tre anni - conclude - ed è una parte a cui tengo tanto. Spero che questo mio 'upgrade' verso la Serie A possa aiutare a portare lustro a questo comparto, a cui avrò comunque modo di stare ancora vicino, in particolare ai gruppi Under 17 e Under 19. Infatti, insieme ad Angelo Pozzoni faremo quella parte di supervisione che prima era di Alessio, e che per ovvi motivi farà più fatica a fare. Credo che se c'è un anno in cui il settore giovanile è strettamente collegato con la prima squadra dal punto di vista tecnico, sia questo”.

La scheda di Fulvio Roncoroni: nato a Como il 10 dicembre 1998, la sua carriera inizia oltre 15 anni fa.

Giocatore:

2009-2011: Pallavolo Olgiate (Giov.)

2011-2015: Volley Segrate 1978 (Giov./D/C)

2015-2018: Yaka Volley Malnate (Giov./D/C)

2018-2019: DVB Desio (C)

2019-2021: Pool Libertas Cantù (C)

2021-2022: Valbreggia Volley (C)

2022-2023: Pool Libertas Cantù (C)

Allenatore:

2018-2021: San Giorgio Luraghese (F. – giov.)

2019-2020: Caronno Pertusella (M – Giov.)

2021-2022: Gorla Minore (F. – giov.)

2022-2025: Pool Libertas Cantù (Giov.)

2025-…: Campi Reali Cantù (A2)

Palmares:

Secondo posto nazionale Under 14 – Volley Segrate 1978

DelMonte® Boy League – Volley Segrate 1978

Campione d'Italia Under 15 – Volley Segrate 1978

Secondo posto nazionale Under 17 – Volley Segrate 1978

Promozione da Serie D a Serie C – Yaka Volley Malnate