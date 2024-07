Roster completo della Campi Reali per la stagione 2024/2025

Si chiuderà ufficialmente alle 18.30 di oggi, mercoledì 17 luglio, il mercato per la stagione 2024/2025 della Serie A2 Credem Banca.

Nuova stagione in vista con coach Mattiroli

Ai nastri di partenza della seconda serie nazionale ci sarà per la tredicesima volta, la dodicesima consecutiva, anche la Campi Reali Cantù. La squadra è stata molto rinnovata rispetto al campionato 2023/2024 a partire dalla panchina, dove Coach Alessandro Mattiroli ha preso il posto di Coach Francesco Denora Caporusso. Il nuovo allenatore sarà sempre affiancato da Alessio Zingoni.

Volti nuovi e conferme

Per una bandiera che è stata ammainata (al termine della stagione 2023/2024 Dario Monguzzi ha appeso le ginocchiere al chiodo dopo 19 anni in maglia canturina), un'altra continua a sventolare in alto: Luca Butti disputerà la sua sedicesima annata a Cantù. Verrà affiancato da tre conferme: gli schiacciatori Andrea Galliani e Andrea Bacco, e l'opposto Francesco Quagliozzi. Un gradito ritorno è quello dello schiacciatore Nicola Tiozzo (già alla Campi Reali nel 2015/2016), mentre la new entry Elio Cormio completa il reparto. Volti nuovi in cabina di regia: arrivano Francesco Cottarelli e l'esordiente Luca Martinelli, come per la prima volta assaggerà la Serie A2 Credem Banca l'opposto Marco Novello. Tutto nuovo anche il reparto centrali: l'esperienza nella categoria di Nicola Candeli fa da contraltare alla “prima volta” di Marco Bragatto e Manuel Marzorati. Il secondo libero sarà infine Leonardo Caletti.

Le parole di coach Mattiroli

“Siamo contenti di quello che siamo riusciti a fare – dice Coach Alessandro Mattiroli – Abbiamo cercato di fare una squadra che potesse venire incontro il più possibile a quelle che sono le esigenze sia mie che della società in termini di qualità umane, oltre che tecniche. Quando bisogna ricostruire da zero una squadra, è importante per me guardare non solo agli aspetti tecnici e fisici, ma anche e soprattutto a quelli umani, e questo diventa un aspetto molto importante. Quando bisogna ricostruire da zero una squadra, è importante trovare persone che abbiano una certa etica del lavoro, che abbiano voglia di mettersi in gioco, di allenarsi e di dare tutto anche e soprattutto in settimana. Abbiamo guardato molto a questo, e siamo contenti di quello che abbiamo fatto”.

Roster completo per la prossima stagione

Palleggiatori: Francesco Cottarelli, Luca Martinelli

Opposti: Marco Novello, Francesco Quagliozzi

Schiacciatori: Andrea Galliani, Nicola Tiozzo, Andrea Bacco, Elio Giuseppe Cormio

Centrali: Nicola Candeli, Marco Bragatto, Manuel Marzorati

Liberi: Luca Butti, Leonardo Caletti