RSA Inverigo fa il bis tricolore, a Rimini vince il titolo italiano Uisp

Le ragazze della RSA Il Gigante Inverigo hanno colpito ancora e hanno centrato per il secondo anno consecutivo il bersaglio tricolore.

Il successo

Già perché oggi a mezzogiorno la squadra femminile di Inverigo diretta da coach Tiziano Gualtieri ha vinto a Rimini il titolo italiano del campionato Uisp confermandosi sul tetto nazionale come capitò la stagione scorsa. Un cammino perfetto per capitan Stefania Mandonico e compagne che dopo aver vinto il titolo regionale lombardo si erano presentate venerdì 20 a Rimini cariche, gasate e decise a stupire ancora. E ci sono riuscite con un cammino ancora perfetto.

Nel match d'esordio hanno superato largamente il Gradisca per 64-28 poi hanno piazzato il bis vincente nei quarti contro Barcolana battuta per 42-35.

In semifinale successo non facile contro Casarsa per 54-47 che ha aperto le porte della finalissima tricolore che si è giocata, come detto, oggi a mezzogiorno contro Trieste. Una sfida calda e tosta che le ragazze del RSA Inverigo da campionesse in carica hanno avuto il merito vincere in volata per 50-49. Per poi dare il via alla seconda festa tricolore in due anni tra brindisi e tuffi.