Rugby Como contributi straordinari FIR anche per la società lariana

Qualche buona notizia arriva dal fronte federale anche per il Rugby Como. Dopo la celere sospensione decisa dalla FederRugby, anche il club lariano ha dovuto cessare definitivamente l’attività agonisticamente della stagione 2019/20 ma ora si vede qualche spiraglio di luce. In questi giorni infatti il consiglio federale FIR si è riunito e ha approvato all’unanimità un cospicuo pacchetto di contributi straordinari a favore delle società italiane in questo momento di emergenza pandemica, tar queste anche il Rugby Como. La federazione per voce del presidente Alfredo Gavazzi si è detta impegnata anche a continuare a lavorare per pianificare la ripresa delle attività di ogni categoria dalla base ai vertici. Notizie che suonano dolci anche per i cinghiali del Rugby Como.

Il comunicato ufficiale della Federazione FIR

“Il Consiglio Federale FIR si è riunito giovedì 23 aprile in video conferenza per approvare la tabella di ripartizione dei contributi del fondo di salvaguardia a favore delle Società affiliate, in relazione all’emergenza epidemiologica in atto

La tabella di ripartizione dei contributi straordinari, consultabile qui https://tinyurl.com/yagygtky, votata all’unanimità dal Consiglio, prevede l’applicazione di un moltiplicatore delle attività svolte da ogni Club in relazione all’attività domestica 2019/20, deliberata il 26 marzo dal Consiglio Federale

L’erogazione dei contributi ai Club affiliati avverrà dal mese di maggio 2020, con l’applicazione di compensazioni in caso di crediti pregressi vantati da FIR nei confronti dei Club affiliati. Eventuali segnalazioni le società possono farle entro lunedì 4 maggio, all’indirizzo tecnico@federugby.it La dichiarazione del federale Presidente Alfredo Gavazzi

"Mai, come in questo periodo così particolare e complesso per il nostro Paese e per il nostro movimento, sono stato tanto orgoglioso di guidare la nostra Federazione e presiedere il Consiglio. Nel volgere di meno di un mese abbiamo iniziato a porre le basi per mettere in sicurezza il nostro mondo, dando certezze all'intero sistema rugbistico nazionale prima definendo la sospensione definitiva della Stagione Sportiva 2019/20 e, successivamente, identificando le risorse e i principii di distribuzione delle stesse verso i nostri Club. Nelle settimane a venire, insieme al Consiglio e alla dirigenza, proseguiremo a lavorare per pianificare un progressivo ritorno all'attività ad ogni livello e porre le basi in vista del ritorno al gioco, nel rispetto e in coerenza con le disposizioni che recepiremo dal Governo e dalle autorità competenti".