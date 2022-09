Rugby femminile, la comasca Maria Magatti titolare con l'Italia contro la Francia

Rugby femminile: resa nota la formazione azzurra per il test match di sabato 3 settembre.

Rugby femminile: la nazionale scenderà in campo allo Stade des Arboras di Nizza alle ore 18 nella prima delle due amichevoli contro le transalpine

Tempo di test match per la nazionale italiana di Rugby femminile. Domani, sabato 3 settembre allo Stade des Arboras di Nizza, nel primo dei due incontri in preparazione alla Rugby World Cup 2021 nel quadro delle Summer Nations Series, le azzurre infatti sfideranno la Francia alle ore 18 e lo faranno con la comasca Maria Magatti in campo. La lariana classe 1992 infatti è tra le titolari del 15 azzurro che affronterà la squadra transalpina in questo test molto atteso che sarà trasmesso in diretta sul canale 252 di Sky e in differita alle 23.30 su Sky Sport Action. Ricordiamo infatti che la Francia attualmente è al terzo posto nel ranking mondiale, e nella Pool C della prossima rassegna iridata affronteranno Inghilterra, Sudafrica e Fiji mentre l’Italia è sesta nel ranking e in Coppa del Mondo è stata inserita nel girone B dove sfiderà Canada (9 ottobre), USA (16 ottobre) e Giappone (23 ottobre)

La formazione azzurra scelta da Andrea Di Giandomenico:

15 Manuela Furlan (C) – 87 caps

14 Aura Muzzo – 25 caps

13 Michela Sillari – 68 caps

12 Alyssa D’Incà – 8 caps

11 Maria Magatti – 44 caps

10 Beatrice Rigoni – 55 caps

9 Sara Barattin – 106 caps

8 Elisa Giordano – 54 caps

7 Giada Franco – 22 caps

6 Ilaria Arrighetti – 54 caps

5 Giordana Duca – 29 caps

4 Valeria Fedrighi – 34 caps

3 Lucia Gai – 82 caps

2 Melissa Bettoni – 70 caps

1 Silvia Turani – 19 caps

A disposizione:

16 Vittoria Vecchini – 9 caps

17 Gaia Maris – 10 caps

18 Sara Seye – 6 caps

19 Isabella Locatelli – 32 caps

20 Francesca Sgorbini -11 caps

21 Sofia Stefan – 67 caps

22 Emma Stevanin – esordiente

23 Vittoria Ostuni Minuzzi – 14 caps

Dirigerà il match Sara Cox (RFU), assistita da Catherine Ritchie (RFU) e Holly Wood (RFU); TMO: Ian Tempest (RFU).