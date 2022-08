Nuovo raduno per la nazionale italiana di rugby femminile in vista della World Cup di ottobre.

Rugby femminile: la lariana Maria Magatti convocata per il test match contro la Francia

Da martedì 30 agosto le azzurre si ritroveranno presso gli impianti sportivi del Rugby Biella per preparare la nuova amichevole in Francia in programma allo Stade des Arboras di Nizza sabato 3 settembre alle ore 18 e che sarà un altro utile testa match in avvicinamento alla Rugby World Cup 2021, in programma in Nuova Zelanda dall’8 ottobre. Tra le 26 azzurre convocate dal ct Andrea Di Giandomenico c'è sempre la comasca Maria Magatti ormai colonna portante della nazionale italiana. Il gruppo Azzurro si trasferirà sulla Costa Azzurra a partire da giovedì 1 settembre; domenica 4 settembre è previsto il rientro in Piemonte, dove venerdì 9 alle ore 18 presso lo Stadio del Rugby di Biella si terrà l’incontro di ritorno amichevole con la Francia.

Le 26 azzurre convocate:

ARRIGHETTI Ilaria – Stade Rennais, 54 caps

BARATTIN Sara – Villorba Rugby, 106 caps

BARRO Francesca – Valsugana Rugby, 1 cap

BETTONI Melissa – Stade Rennais, 70 caps

D’INCA’ Alyssa – Villorba Rugby, 8 caps

DUCA Giordana – Valsugana Rugby Padova, 29 caps

FEDRIGHI Valeria – Stade Toulousain, 34 caps

FRANCO, Giada – Rugby Colorno, 22 caps

FURLAN Manuela – Villorba Rugby, 87 caps

GAI Lucia – Valsugana Rugby Padova, 82 caps

GIORDANO Elisa – Valsugana Rugby Padova, 54 caps

GRANZOTTO Francesca - Unione Rugby Capitolina, 1 cap

LOCATELLI Isabella – Rugby Colorno, 32 caps

MAGATTI Maria – CUS Milano Rugby, 44 caps

MARIS Gaia - Valsugana Rugby Padova, 10 caps

MUZZO Aura – Villorba rugby, 25 caps

OSTUNI MINUZZI Vittoria - Valsugana Rugby Padova, 14 caps

RIGONI Beatrice - Valsugana Rugby Padova, 55 caps

SEYE Sara – Rugby Calvisano, 6 caps

SGORBINI Francesca – ASM Romagnat, 11 caps

SILLARI Michela – Valsugana Rugby Padova, 68 caps

STEFAN, Sofia – Valsugana Rugby Padova, 67 caps

STEVANIN, Emma – Valsugana Rugby Padova, esordiente

TOUNESI Sara – ASM Romagnat, 24 caps

TURANI Silvia – Rugby Colorno, 19 caps

VECCHINI Vittoria – Valsugana Rugby Padova, 8 caps