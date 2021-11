Rugby lariano ancora un rinvio per il Rovigo del comasco Davide Ruggeri attardato in classifica

News dalla palla ovale

Rugby lariano non è una stagione facile per l'atleta nostrano nel massimo campionato Top10.

Rugby lariano saltata la gara con le Fiamme Oro, sabato 27 i bersasglieri recupereranno il match con Mogliano per risalire

Non è una stagione semplice per Davide Ruggeri esponente campione d'Italia del Rugby lariano e il suo Rovigo. Già attardato in classifica nel massimo campionato nazionale Top10, il team veneto ha dovuto rinviare nel weekend scorso anche l'ultimo match casalingo contro le Fiamme Oro e valido per l'8° turno d'andata. I bersaglieri e Ruggeri torneranno in campo sabato 27 novembre per il recupero del match rinviato sul campo del Mogliano alle ore 15 per provare a risalire la classifica e tornare nelle zone alte del torneo Top10.

Risultati dell'8° turno d'andata Peroni Top10

19.11.21

Transvecta Calvisano - Rugby Viadana 1970 45-18 (5-0)

21.11.21

Lazio Rugby 1927 - Sitav Rugby Lyons 33-34 (1-4)

HBS Colorno - Petrarca Rugby 23-39 (0-5)

Femi-CZ Rovigo -Fiamme Oro Rugby - rinviata

Mogliano Rugby - Valorugby Emilia - rinviata

Classifica: Petrarca Rugby punti 37; Valorugby Emilia 27; HBS Colorno* 20; Transvecta Calvisano* 19; Fiamme Oro Rugby* e Femi-CZ Rovigo** 16; Rugby Viadana 1970 14; Sitav Rugby Lyons* 13; Mogliano Rugby 1969** 10; Lazio Rugby 1927* 4

*partite da recuperare

Programma del 9° turno d'andata Camèionato Top 10

Sabato 4 dicembre ore 14

Sitav Rugby Lyons - Transvecta Calvisano

Fiamme Oro Rugby - Mogliano Rugby 1969

Rugby Viadana 1970 - Femi-CZ Rovigo

Petrarca Rugby - Lazio Rugby 1927

Domenica 5 dicembre - ore 15.30

Valorugby Emilia - HBS Colorno

Programma dei recuperi di sabato 27 novembre

Ore 14.00 Sitav Rugby Lyons . HBS Colorno, ore 14.30 Lazio Rugby- Transvecta Calvisano, ore 15.00

Mogliano Rugby - Femi-CZ Rovigo