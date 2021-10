Rugby lariano buona la prima per il comasco Davide Ruggeri e il suo Rovigo

Pallaovale i risultati del weekend

Rugby lariano buone nuove per l'atleta nostrano nel massimo campionato nazionale Peroni Top10.

Rugby lariano i campioni d'Italia all'esordio si sono imposti largamente in casa per 57-17 contro la Lazio

Buone nuove per il rugby lariano che celebra l'esordio vincente per il comasco Davide Ruggeri campione d'Italia in carica che ha vinto la prima partita del campionato Peroni Top10 con il suo Rovigo. La squadra tricolore infatti si è imposta nel weekend scorso in casa contro il Lazio Rugby largamente per 57-17. Rovigo e Ruggeri torneranno in campo già sabato 9 ottobre alle ore 15.45 ospiti del Rugby Calvisano.

Il tabellino di FEMI CZ Rovigo -Lazio Rugby 1927 57-17 (33-5)

Marcatori: p.t. 3’ m. Diederich tr. Van Reenen (7-0), 13’ m. Van Reenen tr. Van Reenen (14-0), 17’ m. Ferro (19-0), 20’ m. Diederich tr. Van Reenen (26-0), 27’ m. Santarelli (26-5), 32’ m. Chillon tr. Van Reenen (33-5); s.t. 41’ m. Rosario (33-10), 52’ m. Sarto tr. Van Reenen (40-10), 61’ m. Cadorini (45-10), 67’ m. Cadorini (50-10), 73’ m. Cristofaro tr. Cozzi (50-17), 80’ m. Da Re tr. Van Reenen (57-17)

FEMI-CZ Rovigo: Da Re; Sarto (19’ Borin- 26’ Sarto), Lertora, Diederich Ferrario (51’ Moscardi), Ciofani (73’ Borin); Van Reenen, Chillon (59’ Visentin); Ruggeri, Lubian (52’ Cosi), Sironi (53’ Andreoli);Ferro (cap.), Piantella; Brandolini (63’ Pomaro), Momberg (51’ Cadorini), Leccioli (67’ Rossi). All. Coetzee

Rugby Lazio 1927: Cozzi; Santarelli, Coronel (14’ Donato D), Vella; Pancini (70’ Bonavolontà), Montemauri, Loro (cap)(72’ Cristofaro); Parlatore (16’ Paparone- 57’ Donato J.); Marucchini, Ercolani; Cacciagrano (50’ Margin), Ferreira (67’ De Lorenzi); Careri (59’ Paparone), Rosario, Leiger (72’ Criach). All. De Angelis

Questi i risultati del 2° turno Peroni TOP10

Rugby Viadana 1970 - Petrarca Rugby 14-41 (0-5)

FEMI-CZ Rovigo - S.S. Lazio Rugby 57-17 (5-0)

Fiamme Oro Rugby - HBS Colorno 29-43 (1-4)

Mogliano Rugby 1969 - Rugby Transvecta Calvisano 16-33 (0-5)

Sitav Rugby Lyons . Valorugby Emilia 29-33 (1-5)

La classifica Peroni TOP10

Petrarca Rugby, Valorugby Emilia 10; Rugby Transvecta Calvisano 9; HBS Colorno 6; FEMI-CZ Rovigo 5*; Rugby Viadana 1970 e Fiamme Oro Rugby 2; Sitav Rugby Lyons 1; Mogliano Rugby 1969* e S.S. Lazio Rugby 1927 0

*Una partita in meno

Questo il programma del 3° turno Peroni TOP10

Sabato 9 ottobre ore 15 HBS Colorno - Mogliano Rugby 1969, ore 15.30 Sitav Rugby Lyons - Fiamme Oro Rugby, ore 15.45 Rugby Transvecta Calvisano - FEMI-CZ Rovigo Arb. Manuel Bottino (Roma) AA1 Gabriel Chirnoaga (Roma), AA2 Elia Rizzo (Ferrara) Quarto Uomo: Lorenzo Imbriaco (Bologna); Ore 16 Petrarca Rugby- Valorugby Emilia, S.S. Lazio Rugby 1927 v Rugby Viadana 1970.