Rugby lariano rinviata anche la gara di domani in Top10 per Davide Ruggeri e il suo Rovigo

Rugby lariano brutte nuove per il forte terza comasco in testa al campionato nazionale.

Rugby lariano solo due partite si giocheranno sabato 28 novembre nel massimo torneo contro ben tre rinvii

Non scenderà in campo oggi Davide Ruggeri rappresentante del Rugby lariano con il suo Rovigo nel 4° turno del massimo campionato Nazionale Peroni TOP10. La sfida in calendario per sabato 28 novembre alle ore 15 che avrebbe visto la capolista veneta con il terza linea lariano in campo tra le mura amiche contro la Lazio Rugby è stata infatti rinviata (così come Mogliano Rugby 1969 -Valorugby Emilia e Fiamme Oro Rugby -Argos Petrarca Padova) in conformità con il vigente protocollo federale per la ripresa dell’attività agonistica, in virtù delle positività al COVID-19 rilevate nella rosa del team ospite . da segnalare che Ruggeri da capolista con il suo Rovigo è a punteggio pieno con due vittorie in altrettante partite ma è già alla seconda partita consecutiva rinviata.

Il 4° turno del campionato Top Ten domani giocherà quindi solo due partite Rugby Viadana 1970 – Kawasaki Robot Calvisano e HBS Colorno 1975 – Sitav Rugby Lyons

Classifica Top Ten Italia

Delta Rovigo 10; Fiamme Oro, Mogliano 5; Valorugby Emilia, Calvisano, Rugby Lyons Poacenza 4; Viadana 1; Rugby Colorno, Petrarca Padova, Lazio 0.