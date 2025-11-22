Ruggiti da primato per Leopandrillo Cantù e Socco, a segno anche Cadorago

Mercoledì ruggente nei piani alti del girone H del campionato di Divisione Regionale 4.

La gara

Non hanno sbagliato il colpo le due nuove capoliste Leopandrillo Cantù e Socco Fino entrambe a segno a domicilio. I “leopandrlli” brianzoli hanno piazzato l’ennesima zampata vincente dominando l’Alebbio Como mentre la squadra finese ha travolto il Btf Cantù in un derby senza storia. Da segnalare anche la seconda vittoria stagionale del Cadorago che ha stoppato il Menaggio. Domenica doppio posticipo con i derby Figino-Cucciago e Bar Pinocchio Como-Antoniana Como.

Il cartellone del 6° turno del girone H

Martedì 18 novembre Cabiate-Circolo Ricreativo Finese 71-62, mercoledì 19 Socco-BTF’92 Cantù 76-44, Leopandrillo-Alebbio Como 78-26, Cadorago-Menaggio 62-50; domenica 23 ore 20 Bar Pinocchio Como-Antoniana Como, 21.30 Figino-Pol.Cucciago’80.

La classifica aggiornata del girone H

Leopandrillo Cantù, Socco Fino Mornasco 10; Circolo Ricreativo Fino, Figino, Antoniana Como 8; Menaggio, Bar Pinocchio Alebbio, Pol. Cucciago’80, Olimpia cadorago, Cabiate 4; Btf Cantù,Alebbio 1954 Como 2.