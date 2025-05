Ruggito del Leopandrillo Cantù, batte la Sampietrina per 52-50 e va alla bella playout

Ruggito del Leopandrillo Cantù che nella gara di ritorno dei playout di Divisione regionale 3 ha battuto in casa la Sampietrina impattando la serie. Ora la salvezza si deciderà nella terza sfida, la bella, in programma giovedì 29 maggio a Seveso alle 21.30. Una serie davvero combattuta che dopo gara 1 finita in volata a favore della Sampietrina per 67-64 anche ieri sera ha vissuto un secondo capitolo davvero tiratissimo e risolto a favore dei leopandrilli al fotofinish.

Programma serie Playout salvezza

Lunedì 26 maggio gara 2 Leopandrillo Cantù-Sampietrina 52-50; gara 1 Sanpietrina-Leopandrillo 67-64; eventuale gara 3 Sampietrina-Leopandrillo giovedì 29 maggio ore.

Già concluse le altre tre serie: SB'83 Cermenate-Albavilla 2-0, Borsanese-Caronnese 2-0, Fernese-Limax Clivio 2-0.

Programma delle semifinali playoff

Gare d'andata giovedì 22 Playground-Mariano Comense 33-59, venerdì 23 Tavernerio-Erba 69-78

Gare di ritorno giovedì 29 ore 21.15 Erba-Tavernerio. venerdì 30 maggio ore 21.30 Sant'Ambrogio Mariano Comense-Playground Team.