Sabato nero per Cermenate e Cantù che vedono sfumare i playoff in volata

Sabato nero in serie C per Virtus Cermenate e Gorla Cantù che hanno visto sfumare il sogno playoff proprio in volata all'ultima gara.

Svanito il sogno playoff

Così fa più male soprattutto perla Virtus Cermenate che sapendo già della sconfitta di Cantù (nonostante i 30 punti di Gregorio Meroni) nel tardo pomeriggio di ieri a Settimo, è scesa in campo tra le mura amiche con il destino nelle sue mani: battendo la Sanmaurense infatti avrebbe staccato il biglietto per i playoff regionali. La sfida di ieri sera è così diventata una vera finale che si è giocata sul filo dell'equilibrio per tutti i 40' con vantaggi alterni. Una gara emozionante e combattuta che si è risolta al fotofinish a favore della squadra ospite che si è imposta di solo punto, con due tiri liberi allo scadere, volando così ai playoff. Una sconfitta cocente e amara per la squadra gialloblù di coach Flavio Fioretti che ha visto sfumare di un soffio il traguardo ma che però ha la consapevolezza di aver giocato fino all'ultimo secondo una stagione da protagonista.

I tabellini

Settimo Basket - Gorla Cantù 92 - 73 Parziali 18-23, 44-38, 66-57

Gorla Cantù: Meroni Gregorio 30, Tosetti Carlo 13, Clerici Filippo 9, Beltrami Andrea 4, Mazzoleni Federico 4, Marelli Tommaso 3, Mazzoleni Alessandro 3, Cattaneo Luca 2, Moscatelli Pietro 2, Toluwa George Miracle 2, Ferrari Luca 1. All. Saibene.

Virtus Cermenate - Basket Sanmaurense Pavia 67 - 68 Parziali 18-14, 39-36, 53-54

Virtus Cermenate : Lakivecic Jovan 12, Camara Mamadou Diarra D. 11, Tyrtyshnyk Antony 11, Cairoli Luca 8, Tremolada Michele 8, Todorovic Luka 7, Carioni Matteo 5, Verga Simone 5, Konate Ibrahim, Lepri Jacopo, Botta Pierfrancesco ne, Marcolongo Francesco ne, All. Fioretti.

Il cartellone del 2° turno ritorno del girone Silver Ovest

Sabato 4 maggio Settimo-Gorla Cantù 92-73, Cermenate-Sanmaurense 67-68; domenica 5 Aironi Robbio-Novate, Varedo-Opera.

La classifica del girone Silver Ovest

Delta Line Opera 20; Sanmaurense Pavia 18; Gorla Cantù, Virtus Cermenate 16; Novate 12; Aironi Robbio, Settimo 10; Varedo 6.