Sale l'attesa a Villa Guardia per la bella salvezza in C contro il QSA Milano

Sale l'attesa in casa del GS Villa Guardia in vista della quinta e decisiva partita della serie di playout salvezza di serie C contro il Quartiere Sant'Ambrogio Milano.

La sfida salvezza

Domenica 19 maggio infatti presso il parquet del palazzetto di via Tevere a Villa Guardia alle ore 18 (arbitri Tanzi-Galasso) la squadra di casa del GSV diretta da coach Fabrizio Molteni ospiterà la bella che deciderà la permanenza in serie C femminile. Una sfida senza domani visto che la serie si trova attualmente in perfetta parità 2-2 dopo che il team milanese ha impattato vincendo in volata e in rimonta la quarta partita ad Opera per 51-48. Villa Guardia gioca in casa ha il fattore campo a suo favore ma questa serie ha dimostrato che già due volte proprio il fattore campo è saltato. Ecco perché coach Fabrizio Molteni alla vigilia ha chiamato a raccolta pubblicamente i tifosi e il mondo del GSV: "Domenica giochiamo in casa nostra gara 5, quella decisiva. Auspichiamo il tutto esaurito, con un pubblico tipo Oaka Arena. Siamo fiducioso, sappiamo che non è facile ma possiamo farcela".

Il calendario completo della serie

Gara1 20/4 Villa Guardia-QSA Milano 52-56

Gara2 27/4 QSA Melano-Villa Guardia 46-55

Gara 3 4/5 Villa Guardia-QSA Milano 44-35

Gara 4 11/5 QSA Milano-Villa Guardia 51-48

Gara 5 19/5 ore 18 Villa Guardia-QSA Milano