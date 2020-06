S.Bernardo, title sponsor di Pallacanestro Cantù, regala a tutti i tifosi biancoblù abbonati alla stagione 2019-‘20 una cassa delle nuove “Drop of Drinks”, le bevande biologiche realizzate per esaltare i valori del “Made in Italy” in termini di artigianalità, autenticità dei sapori ed, essendo a base di frutta fresca pressata, anche di genuinità.

San Bernardo fa un regalo agli abbonati della Pallacanestro Cantù

Ogni cassa contiene ben 12 bottiglie da 26cl in confezione di vetro. L’abbonato, a seconda delle proprie preferenze, potrà indicare una cassa

di bottiglie a suo piacimento, indicando il gusto preferito tra una vasta scelta. Sedici i differenti gusti bio proposti da S.Bernardo, eccoli: aranciata, aranciata amara, aranciata rossa; bergamotto e peperoncino, cedrata, chinotto, gassosa; ginger, ginger ale, lime ginger; limonata, limonata rosa, limone e menta; pompelmo rosa; spuma piemontese; e tonica. Per usufruire di questa promozione gratuita, il tifoso abbonato non dovrà far altro che compilare un form in fondo alla pagina dedicata (CLICCA QUI), scegliendo il gusto preferito entro martedì 30 giugno. Per quanto concerne il ritiro, invece, l’abbonato potrà ritirare la cassa dal 15 luglio, presso l’azienda Canturina Snc, in via Adige, 16, a Senna Comasco.