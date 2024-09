Saranno sei le portacolori lariane nel campionato Lombardo DR2 2024/25, Figino ripescato

Sono ben sei le società lariane ammesse a partecipare al prossimo campionato regionale maschile di Divisione Regionale 2 2024/25.

L'ufficializzazione

In queste ore infatti la Fip Lombardia ha reso noto l'elenco ufficiale in cui fanno parte le retrocesse Cucciago Bulls e GS Villa Guardia con Antoniana Como, Pol Comense, Kaire Sport Lurate Caccivio e la ripescata dell'ultima ora la Pallacanestro Figino. Ora si attende la composizione dei gironi e dei calendari 2024/25.

Le squadre aventi diritto alla DR2 2024/25

000230 PALL. BUSTO ARSIZIO

000318 CANOTTIERI MILANO

000454 A.D. G.S. QUARTIERE S.AMBROGIO MILANO

000461 POL. DIL. MANDELLO

000841 POL.D.VICTOR RHO

000847 A.S.D. BASKET VISCONTI BRIGNANO

001121 A.S.D. ROBUR BASKET SARONNO

001212 A.DIL. BASKET ROZZANO

001452 G.S. FORZE VIVE A INZAGO

001520 A.S.D. BASKET PIOLTELLO

001856 U.S. S.ANTONINO CENTRO U.S.S.A. NOVA

002617 VIRTUS BASKET BINASCO

002639 A.S.D. POL. LIBERTAS VANZAGO

002736 ASD BASKET PLAYERS MARCALLO CON CASONE

002822 ASD G.S. BASKET LONATE ACADEMY TICINO

002870 A.D. BASKET SUSTINENTE

002986 G.S. VILLAGUARDIA

002995 A.S.D. GERARDIANA BASKET

003762 A.S.D. ALMENNO BASKET

003808 US S. GIOVANNI BOSCO

003815 BASKET CANEGRATE

004564 A.DIL. GAMMA BASKET SEGRATE

004575 A.S.D. BASKET CASSANO MAGNAGO

005395 VESPA BASKET ASD

007064 AD BRESCIA BK RONCADELLE

007137 PALLACANESTRO LAVENO VALCUVIA

007716 BASKET COCCAGLIO 1982

008280 BASKET CLUB TIRANO

008775 A.S.D. PALL. QUISTELLO 1996

010542 A.S.D. POL. DAVERIO

010588 AZZURRI NIGUARDESE BASKET

012549 ASD SOUL BASKET

012801 U.S. ACLI TRECELLA

014104 A.S.DIL. BASKET 86

014159 ASS. POL. CAPRIOLESE

018039 A.D. NUOVO BASKET GROANE LENTATE

018157 A.S.DIL. C.M. BASKET 84

020608 ASD CENTRO BASKET PESCATE

023185 ASD BASKET BRUSUGLIO

023189 A.S.DIL. O.S.L. GARBAGNATE

023197 A.DIL. PALL. FIGINO

028112 ASD MALNATE BASKETBALL

028157 PALL. MASTERS CARATE BRIANZA

033012 CUS BRESCIA .

036131 BORGHEBASKET 91

038532 A.S.D. JUNIOR BASKET

038595 AZZANESE BASKET

038901 BK CLUB CAVENAGO BRIANZA

039045 U.S. PADERNESE BASKET

041112 A.S. KOR DIL. .

042051 POL. BREMBATE SOPRA

044410 A.S. DIL. BASKETTIAMO VITTUONE

044456 A.DIL. PALL. MAFALDA

044486 A.DIL. POL. CALUSCHESE

046217 A.S.D. FIORENTE 1946 COLOGNOLA

046273 SETTIMO BASKET

047832 ASD LA SPORTIVA GAVIRATE

047897 A.S.D. MOJAZZA

050311 A.S.DIL. LESMO 2004

051068 AD SCUOLA BASKET MURAT

051538 A.S.D. TIGERS MILANO

051567 A.S.D. VISMARA MILANO

051569 ASD BASKET ANTONIANA COMO

051641 PALLACANESTRO BOLLATE

051816 A.S.D. PALL. CARUGATE

051829 A.S. DIL. G.S. SAN MARTINO

051838 A.S.D. PRO VIGEVANO PARONA

052480 ASD CITTA' DI OPERA

052550 FORTI E LIBERI MONZA 1878

052946 SAN GIUSEPPE SOCIETA'.Sport Arese

052968 ASD BASKET SAN ROCCO 2013

054216 POLISPORTIVA COMENSE 2015

054479 MALASPINA SPORT TEAM

054508 A.S.D. TRENZANO BASKET

054619 BASKET PEDRENGO

054715 NUOVA PALLACANESTRO DELL ADDA

054730 BASKET BOSTO 2016 VARESE

054894 BASKET SCHOOL OFFANENGO

054978 ASD BLACKCOURTH BASKET CUCCIAGO BULLS

055157 CENTRO SPORTIVO GIOVANILE

055540 KAIRE SPORT KAIRE SPORT LURATE CACCIVIO

055658 TANTA ROBBA ACADEMY A.S.D.

055845 POLISPORTIVA SOAVE 90

100341 ROBUR ET FIDES SOMAGLIA