Scattano i Mondiali Under23 con tanti remi lariani in gara a Poznan

Canottaggio

Manca sempre meno alla rassegna giovanile in Polonia con nove atleti nostrani in gara.

Sale l'attesa anche nell'ambiente del remo lariano per il via dei campionati Mondiali Under23 in partenza domani, mercoledì 23 luglio, a Poznan, in Polonia.

Tutto pronto

Tra i 16 equipaggi della nazionale italiana, organizzati dal direttore tecnico Antonio Colamonici e dell’head coach Giovanni Calabrese, saliranno anche nove atleti nostrani che parteciperanno alla rassegna iridata che vedrà al via oltre 650 in gara a bordo di 239 barche in rappresentanza di 53 nazioni.

In campo femminile scenderanno in acqua con il due senza azzurro Marta Orefice (SC Moltrasio) con Sofia Anastasia Ascalone (RCC Tevere Remo) mentre con l’otto ci saranno Giulia Clerici (SC Moltrasio) e e Giulia Orefice (SC Moltrasio) con Giorgia Borriello (CUS Torino), Anna Scolaro (SC Flora), Eleonora Nichifor (RSC Cerea), Sara Lisi (CC Tirrenia Todaro), Giorgia Sciattella (Marina Militare/RCC Tevere Remo), Susanna Pedrola (CUS Torino) e al timone Leo Vaughan Bozzetta (SC Amici del Fiume), nel singolo Pesi Leggeri in gara Melissa Schincariol (SC Cernobbio).

In acqua maschile invece gareggeranno il singolo Marco Selva (Marina Militare/SC Cernobbio) e l’otto con Luca Cassina (SC Lario) e Giulio Zuccalà (SC Lario) assieme a Virgilio Sorrentino (CC Tirrenia Todaro), Filippo Angella (CC Tirrenia Todaro), Emilio Pappalettera (SC Armida), Simone Pappalepore (Cus Torino), Andrea Licatalosi (SS Murcarolo), Guglielmo Melegari (SS Murcarolo) con al timone Ilaria Colombo (SC Gavirate). Nel settore Pararowing al via Luca Conti (CR Lago di Pusiano). Tra i Pesi Leggeri, in gara il singolista Luca Borgonovo (SC Gavirate).

Il programma dei Mondiali Under23

Il Mondiale Under 23 si aprirà come detto mercoledì con le batterie a partire dalle ore 15.30 e anche la giornata di giovedì 24 sarà dedicata alle gare eliminatorie (10-12), mentre venerdì 25 dopo le finali per i piazzamenti, si svolgeranno i quarti di finale (ore 14.55) e le semifinali (ore 15.15). Sabato 26 ancora finali per i piazzamenti, quindi semifinali e le prime finali B (ore 13) e A per l’assegnazione delle medaglie dalle ore 14.05 alle 16.14. Domenica la seconda e ultima sessione di finali B (ore 10) e finali A (11.05) con l'assegnazione degli ultimi titoli iridati.

Ecco tutti i convocati azzurri Under23

Filippo Angella (CC Tirrenia Todaro), Sofia Anastasia Ascalone (RCC Tevere Remo), Giuseppe Bellomo (SC Gavirate), Luca Borgonovo ( di Gravedona/ SC Gavirate), Giorgia Borriello (CUS Torino), Leo Vuaghan Bozzetta (SC Amici del Fiume), Luca Cassina (SC Lario), Gaia Umbra Chiavini (SC Gavirate), Tito Christoforakis (CUS Torino), Tommaso Cinquantini (SC Varese), Giulia Magdalena Clerici (SC Moltrasio), Ilaria Colombo (SC Gavirate), Luca Conti (di Erba/CR Lago di Pusiano), Lorenzo Cracco (SC Varese), Noemi De Vincenzi (SC Nettuno), Paolo Falossi (RSC Cerea), Francesco Garruccio (SC Pontedera), Irene Gattiglia (RSC Cerea), Gemma Ghinelli (Rowing Club Genovese), Alice Gnatta (GN Fiamme Gialle), Jacopo Gregolin (Cus Milano), Alice Lauletta (GS Speranza Prà), Andrea Licatalosi (SS Murcarolo), Gloria Licciardi (CUS Bari), Sara Lisi (CC Tirrenia Todaro), Josef Giorgio Marvucic (Canoa San Giorgio), Giacomo Matteucci (SC Armida), Giovanni Melegari (SS Murcarolo), Guglielmo Melegari (SS Murcarolo), Emanuele Meliani (SC Caprera), Enea Luca Mulas (SC Varese), Eleonora Nichifor (RSC Cerea), Giulia Orefice (SC Moltrasio), Marta Orefice (SC Moltrasio), Giovanni Paoli (SC Firenze), Simone Pappalepore (Cus Torino), Emilio Pappalettera (SC Armida), Susanna Pedrola (Cus Torino), Marco Prati (Fiamme Gialle), Beatrice Ravini Perelli (RSC Cerea), Sebastiano Renzi (SC Varese), Luigi Tommaso Riccelli (SC Pescate), Giorgia Sciattella (Marina Militare), Anna Scolaro (SC Flora), Melissa Schincariol (SC Cernobbio), Marco Selva (Marina Militare/SC Cernobbio), Virgilio Sorrentino (CC Tirrenia Todaro), Aurora Spirito (SC Gavirate), Alessandro Timpanaro (SC Gavirate) e Giulio Zuccalà (SC Lario).