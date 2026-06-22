SCB Ferrari Reti batte Senna ed è campione Uisp Under13

La squadra lariana ha vinto i volata il "derby di finale" e ha conquistato il primo posto playoff

La coppa per il titolo regionale Under13 quest’anno è stata alzata da giovani mani lariane.

Il successo

Già perché al primo posto del campionato dopo un esaltante cammino playoff è stato conquistato dalla SCB Ferrari Reti Lipomo, squadra nata dalla collaborazione con Sport Club Brianza e Basket Tavernerio che in una finalissima tutta lariana ha superato i pari età della Polisportiva Senna per 54-52. La finale è stata giocata sul campo neutro di Malnate ed è stata davvero emozionante, tirata e decisa in volata a favore dei biancorossi SCB che hanno così coronato un cammino perfetto nei playoff dopo i successi nei quarti contro i Tigers Novara per 90-53 e in semifinale contro Borgomanero per 68-59. In semifinale invece il Senna aveva battuto la Pol. Rescaldina per 67-44.

La soddisfazione in casa SCB

“E’ un grande risultato quello che è stato raggiunto in quel di Malnate quindi è doveroso condividere la coppa con tutti i ragazzi che quest’anno hanno partecipato al progetto targato SPORT CLUB BRIANZA e BASKET TAVERNERIO. Un grazie a tutti; atleti, genitori, staff e dirigenti”.