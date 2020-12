Scherma, Serena Pivotti e Riccardo Carmina tra gli aspiranti consiglieri della Lombardia

La scherma è alla vigilia dell’assemblea elettiva 2021, che per ciascun comitato regionale si svolgerà il prossimo 13 dicembre. Per la Lombardia, il seggio sarà allestito a Milano presso il Circolo della Spada Mangiarotti, in via A. Zarotto, e rimarrà aperto dalle ore 10.00 alle ore 18.00.

Scherma, la maestra della Comense e l’ex tecnico della Pallacanestro Cantù tra i candidati alle elezioni del 13 dicembre

Appuntamento importate anche per alcuni esponenti del movimento lariano, che puntano a entrare nel consiglio regionale per il prossimo quadriennio sportivo. Nella lista “Lombardia Scherma”, guidata dal candidato presidente Fabrizio Orsini, in qualità di consiglieri regionali ci sono anche due rappresentanti comaschi: si tratta della celebre maestra della Comense Scherma Serena Pivotti e di Riccardo Carmina che, dopo aver collaborato per anni con la Pallacanestro Cantù tra serie A e giovanili, ora ha deciso di tornare alla sua prima passione la scherma.

Le parole di Serena Pivotti:

“Mi piace pensare che la mia passione possa servire per progetti sempre più ambiziosi. Ho la certezza che le collaborazioni fra maestri e società possano portare la Lombardia molto più in alto”.

Le parole di Riccardo Carmina

“Penso sia giunto il momento di mettere la mia esperienza nel professionismo sportivo a disposizione del mio primo amore: la scherma. Abbiamo bisogno di corsi di mini-scherma, come nel basket, la scherma ha bisogno di iniziare dai più piccoli”.