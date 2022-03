Sci, Campionati italiani Fie: due argenti per il Cai Canzo

Sport

Secondo posto per Piero Corbella e Massimiliano Madaschi.

Sulle nevi di Alleghe.

Buone prove nello Slalom speciale

Ai Campionati italiani di sci Fie che si stanno svolgendo ad Alleghe, in provincia di Belluno, sono arrivati i primi risultati per la squadra del Cai Canzo. Il team, presieduto da Italo Genovina, ha ottenuto ieri - sabato 19 marzo - ben due medaglie d'argento. A portare a casa il risultato sono stati Piero Corbella e Massimiliano Madaschi nello Slalom speciale, per le rispettive categorie.

Oggi ancora gare

Il Cai Canzo spera di portare a casa altre medaglie anche nella giornata di oggi, domenica 20 marzo. Gli atleti saranno impegnati nel Gigante.