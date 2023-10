Scontro epico al PalaFrancescucci: il Pool Libertas Cantù incontra la Tinet Prata Pordenone

Mercoledì di fuoco al PalaFrancescucci. Con fischio d'inizio previsto per le 18 del'1 novembre 2023, si sfideranno sul taraflex del palazzetto di Casnate con Bernate il Pool Libertas Cantù e la Tinet Prata di Pordenone. I friulani sono ancora imbattuti dopo tre partite, e arrivano dalla netta vittoria per 3-0 tra le mura amiche contro la Kemas Lamipel Santa Croce.

Coach Francesco Denora Caporusso presenta così la sfida:

“Il coefficiente inizia ad alzarsi sul serio: troviamo una squadra che sta già esprimendo un ottima pallavolo e viene da tre vittorie consecutive, cosa non da poco, e giustamente non nasconde le proprie ambizioni. Da parte nostra c'è voglia di dimostrare che possiamo dire la nostra. Nonostante la settimana con qualche intoppo fisico, continuiamo a lavorare: stiamo proseguendo con gli inserimenti dei nuovi e ricercando il miglior gioco possibile, ma dobbiamo essere bravi a portare le gare a casa anche quando non si è brillanti.”

Gli avversari

Coach Dante Boninfante, ex palleggiatore e confermato sulla panchina friulana, schiera in cabina di regia Alessio Alberini, ex del match e la scorsa stagione applauditissimo dai tifosi canturini. Opposto è Manuele Lucconi, la scorsa stagione alla Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia. Gli schiacciatori sono Jernej Terpin, anche lui la scorsa stagione alla Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, e il confermato slovacco Michal Petras. Al centro Simone Scopelliti, anche lui confermato in Friuli dopo il biennio alla Conad Reggio Emilia, e Nicolò Katalan, alla quarta stagione consecutiva in maglia Tinet. Il libero è un'altra conferma, Carlo De Angelis, che in passato ha indossato anche la maglia della Itas Trentino in SuperLega.

I precedenti

Sono 4 i precedenti tra queste squadre, e il piatto della bilancia pende nettamente dalla parte del Pool Libertas Cantù. I ragazzi del Presidente Ambrogio Molteni, infatti, hanno lasciato per strada un solo set tra tutti i match giocati, nell’ultima partita disputata, il ritorno della Regular Season 2022/2023 al PalaPrata di Prata di Pordenone.

I tifosi canturini potranno salutare Alessio Alberini, in forza al Pool Libertas nel 2018/2019 e nel 2022/2023.

Dove e quando

Fischio d'inizio: mercoledì 1 novembre 2023 alle 18 presso il PalaFrancescucci di Casnate con Bernate; arbitri: Maurizio Merli (Terni) e Fabio Bassan (Milano); diretta: la gara potrà essere seguita in diretta streaming su internet sul sito di VolleyballWorld.tv

Biglietti: Intero 10 Euro, ridotto 5 Euro – la biglietteria aprirà un'ora e mezza prima dell'inizio della partita.